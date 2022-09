De periodista a reina comprometida: el gran cambio de Letizia

Parece que fue ayer cuando la entonces Casa de S.M. el Rey Juan Carlos anunció de manera inesperada el compromiso de la periodista Letizia Ortiz Rocasolano y el Príncipe de Asturias. Un anuncio que se precipitó, porque ya había algunos rumores sobre su relación y que supuso el comienzo -de alguna manera-, de una nueva etapa para la monarquía de los Borbones en España. Nada hacía presagiar aquel 22 de mayo de 2004, cuando la pareja se dio el ‘sí, quiero’ en la madrileña catedral de La Almudena, todo lo que ocurriría después.

Tras diez años a la sombra de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, por fin, en junio de 2014, la hasta entonces Princesa de Asturias daba un paso al frente. Se convertía en Reina consorte, y ya no tenía a nadie más por delante, salvo al Jefe del Estado. Un nuevo cambio en su vida que ha dado lugar a una impactante evolución para doña Letizia, no solo en términos de estilo, sino también en su agenda. Ahora que la esposa de Felipe VI alcanza los 50 años, analizamos su ‘metamorfosis’ y sus grandes retos, el cambio de periodista a reina comprometida.

Una metamorfosis que comenzó con una renuncia por amor. La periodista Letizia Ortiz, con una larga trayectoria en diferentes medios de comunicación y con una carrera consolidada, tuvo que dejar atrás su vida anterior tras el anuncio del compromiso. Una nueva vida que, en un principio no fue fácil.

Ahora, tras casi veinte años desde que entrara a formar parte de la Familia Real y con medio siglo a sus espaldas, doña Letizia ha llegado a su cénit. A pesar de que sigue siendo el foco de las críticas en alguna ocasión, la realidad es que su papel está cada vez más consolidado. Ha sabido aprovechar sus habilidades en términos de comunicación no solo para llamar la atención sobre algunas causas importantes, sino también, para ayudar a mejorar la comunicación tanto del Rey como de la Princesa de Asturias. Sin embargo, todavía son muchos los sectores que echan en falta una mayor cercanía y, pese a que se han llevado a cabo muchos avances en lo que respecta a la transparencia, todavía hay lagunas que quedan sin resolver, como es lo referente a las vacaciones privadas de la Familia Real.

Sin embargo, a pesar de que la Reina tiene un papel muy activo e incluso es ella misma la que redacta sus discursos, aún está sometida a un protocolo y a unas exigencias que no le permiten tantas libertades. Una situación con la que ha aprendido a convivir y aunque en ocasiones no pueda alzar la voz tanto como quisiera, sí que es capaz de lanzar mensajes para resaltar cuestiones importantes. Un ejemplo claro es la anécdota que vivió en un mercado, cuando una señora le preguntó sorprendida qué hacía allí comprando. Algo a lo que ella, con total naturalidad, respondió: “Como tú, comprar tomates”. Este es sólo un ejemplo de la capacidad de la Reina de dar normalidad a una institución que se antoja lejana para la mayoría de los españoles y cuyo gran reto es acercarse a la realidad del resto de la población. No hay mejor manera de abordar este desafío que desde la perspectiva de alguien que ha vivido esa misma realidad.