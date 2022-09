Las ‘celebrities’ sacan las uñas por la Reina Letizia en las horas previas a su cumpleaños

Cuando tan solo quedan unas horas para que la Reina Letizia cumpla 50 años, cada vez son más las celebridades que aprovechan sus distintas apariciones públicas para felicitar con antelación a la consorte española. Esto es precisamente lo que ocurrió durante la presentación de la firma 2ndSkinCo que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre en Madrid es Moda 2022, en la capital. Una jornada llena de glamour y buen gusto estilístico que ha contado que la presencia de grandes rostros conocidos a nivel nacional.

Este es el caso de Bibiana Fernández. La colaboradora no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar frente a las cámaras de Gtres sobre la esposa de Felipe VI y su impecable labor al frente de la Corona de este país: “Espero que siga igual de guapa cuando sea mayor. Yo quiero felicitar a la Reina. Creo que es una mujer que viene de fuera de la monarquía, que tiene un mérito increíble, por todo lo que está haciendo (…) Su trabajo yo creo que lo está haciendo estupendamente y hay que felicitarla por eso y por cumplir 50 años”, decía la intérprete con total seguridad. Una postura muy similar a la que también ha defendido Cruz Sánchez de Lara: “Me llevo un mes con la Reina. Soy un mes más pequeña que la Reina y creo que la Reina Letizia es un exponente perfecto de las españolas de nuestra generación, porque ha escogido el trabajo más difícil, para el que nadie la había preparado, y se ha visto sometida a una exposición pública que para nadie desearía. Y yo la admiro y la respeto, y creo que además está siendo una buena Reina”, ha explicado, firme en sus convicciones y totalmente en sintonía con la figura de la madre de la Princesa Leonor.

Quien no parece estar de acuerdo con la imagen que está dando la Reina Letizia al frente de la monarquía española, en comparación con la recién fallecida Isabel II, es Carmen Lomana. Y es que, aunque la viuda de Guillermo Capdevila considera que “nuestro Rey es extraordinario”, también cree que “hay cosas que no tienen comparación” con respecto a la Corona británica. No obstante, ha querido calificar el papel de la consorte como “bueno, bien”, haciendo un balance en líneas generales con el que ha dejado entrever que no está muy convencida de sus dotes como sucesora de doña Sofía.

Sea como fuere, las tres sí que coinciden en que no es algo malo que el Rey Juan Carlos vaya a asistir al funeral de la Reina Isabel, dado su vínculo familiar y su estrecha relación amistosa pese al paso del tiempo, dejando de lado las polémicas que han rodeado al emérito durante los últimos años. Una reaparición que coincidirá con los días posteriores al cumpleaños de la Reina Letizia y que marcará un antes y un después especialmente en el panorama nacional al ser también el reencuentro de los actuales Reyes con el padre de Felipe VI.