Ni planos ni ‘letizios’: la Reina renueva zapatos en un golpe de efecto previo a su cumpleaños

Con la reciente muerte de la Reina Isabel y la posterior noticia de que el Rey Juan Carlos está dispuesto a ir al funeral de la que fuera monarca británica para despedirse de ella, los Reyes han retomado sus quehaceres al frente de la Corona española. Será el próximo jueves, día 14 de septiembre, cuando doña Letizia cumpla 50 años, pero ni esa celebración ha hecho que la consorte y su esposo dejen de lado sus labores monárquicas, razón por la que, durante esta misma mañana, han viajado nada más y nada menos que a Guadalajara.

El soberano y su esposa han dado comienzo a esta jornada en la ciudad manchega para presidir la inauguración oficial de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara. Una jornada muy especial, sobre todo teniendo en cuenta que durante este mismo año ha sido el 40 aniversario de este centro médico, acumulando cada vez más pacientes y habiendo optado por llevar a cabo una reconstrucción que permitirá duplicar la superficie del Hospital y aumentar así su capacidad y cartera de servicios, formándose además un nuevo revulsivo para una provincia que ha aumentado también su población con el paso de los años.

Como no podía ser de otra manera, la Reina ha hecho gala de su exquisito gusto estilístico, algo que ya es habitual. En esta ocasión, la consorte se ha decantado por una blusa blanca de manga puffy y cuello caja, perfectamente decorada con motivos florales troquelados de & Other Stories, que ya lució su primogénita durante su visita a un instituto de Leganés. Ahora, la consorte ha querido dar un giro de 180 grados a la opción de su hija para apostar por un pantalón de pinzas y pata de elefante a tono de Hugo Boss, el cual ha combinado con unas sandalias de tacón ancho y pequeña abertura en color azul bebé de mint & rose. Un diseño totalmente inusual en la esposa de Felipe VI y con el que deja ver ligeramente su pedicura, algo que hasta ahora era un misterio. Y para poner el broche de oro a su look, la madre de la Infanta Sofía ha adoptado una postura sencilla con un maquillaje apenas perceptible y ligeras ondas en su cabellera que dejaban ver los pendientes de hojas en plata y oro de José Luis Joyerías.

También cabe destacar que, como se trata de una visita a un hospital, los Reyes han querido seguir estrictamente el protocolo al volver a ocultar parte de su rostro con mascarilla.

De esta manera, don Felipe y doña Letizia han podido pisar un Hospital de gran relevancia para todos los guadalajareños. Y no es para menos, porque este centro médico, actualmente atiende a una población que gira en torno a los 250.000 habitantes, siendo referente para 288 municipios de toda la provincia por ser el principal y el más preparado dentro de sus fronteras. Además, el Hospital de Guadalajara tiene adscritos los Centros de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de Azuqueca de Henares y Molina de Aragón, y también el Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha. Es por ello que ahora todos sus organizadores han querido dar un paso más allá al poner en marcha esta ampliación, que se extiende en la superficie anexa al edificio antiguo y supone duplicar la superficie actual del centro, que pasaría de 54.000 metros cuadrados a 116.1, pasando a ser un complejo hospitalario con el que dar perfecta respuesta a las necesidades asistencias de una población que va in crescendo, y por ende, necesita tener autonomía para llevar a cabo ciertos servicios.