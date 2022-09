Felipe y Letizia en la cuenta atrás de su encuentro más complicado

La Abadía de Westminster será el escenario en el que se dará el último adiós a la Reina Isabel II. La monarca fallecía el 8 de septiembre a los 96 años de edad en el Castillo de Balmoral. Enclave que reunió a los miembros de la Familia Real británica más cercanos, entre ellos, su hijo, el ya Rey Carlos III, y sus hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, entre otros. El 19 de septiembre será cuando tenga lugar el funeral de Estado de la monarca que ha estado reinado durante más de setenta años. De esta manera, familiares de las diferentes Casas Reales, así como distintas personalidades se reunirán en el citado lugar en una ceremonia que quedará marcada la historia.

Esta misma mañana, la Casa Real de nuestro país era la encargada de dar la noticia de que el Rey Felipe y la Reina Letizia estarán presentes en el rito religioso en honor a la fallecida monarca. Aunque eso no es todo, porque horas después se ha conocido que no serán los únicos representantes de España que acompañarán a los Windsor en esta sentida despedida. Don Juan Carlos y doña Sofía también viajarán a Londres.

«Su Majestad el Rey don Juan Carlos y Su Majestad la reina doña Sofía han comunicado a la Casa de SM Majestad el Rey su intención de atender la invitación cursada por el Foreing Office para acudir al funeral de la Reina Isabel II el próximo día 19 en Londres”, se puede leer en el comunicado.

Sin duda, este hecho supone un primer reencuentro público entre Felipe VI, doña Letizia, y los Reyes eméritos, dado que don Juan Carlos lleva viviendo en Abu Dabi desde hace más de dos años, lugar donde ha creado su residencia actual. Y, no solo eso, son varias las incógnitas las que giran en torno a esta inesperada reaparición de la Familia Real española con motivo de la muerte de Isabel II, ya que, por el momento, no han trascendido detalles sobre si estarán juntos o, por el contrario, se dejarán ver por separado. Por consiguiente, también hay que esperar para ver si se produce esa esperada fotografía de estos cuatro miembros de la realeza española, ya que han pasado varios años desde que esa escena no ocurre.

Por otro lado, es necesario mencionar que, si bien se ha sabido públicamente que las infantas Elena y Cristina sí han viajado a Abu Dabi para reencontrarse con su progenitor, no consta que su hijo, el Rey Felipe lo haya hecho. Fue el pasado 19 de mayo cuando don Juan Carlos regresaba al país que reinó durante casi cuarenta años. El Rey emérito aterrizaba bien entrada la tarde del mencionado día en un avión privado en el aeropuerto de Vigo. Escogió Sangenjo, Pontevedra para disfrutar de una jornada de regatas, deporte del que siempre ha sido un gran aficionado y campeón mundial. Durante esos días pudo contar con la compañía de su hija, la infanta Elena.

Durante esta visita a España, don Juan Carlos también participó en una comida familiar a la que acudieron Sus Majestades, la infanta Sofía, la infanta Elena y sus hijos; y la infanta Margarita. Notable fue la ausencia de doña Sofía. “No ha podido compartir el almuerzo al haber dado positivo por Covid a su regreso de Miami, aunque ha permanecido con el resto de la familia en el salón del almuerzo provista de la preceptiva mascarilla y las medidas de ventilación correspondientes”, se pudo leer en la misiva emitida por Zarzuela.