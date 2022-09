La única manera que tendría el Rey Juan Carlos de asistir al funeral de la Reina Isabel II

Las redes sociales se han convertido, para Alessandro Lequio, en el escaparate perfecto a la hora de desvelar su opinión. Aunque el colaborador asiste, prácticamente a diario, a El Programa de Ana Rosa, lo cierto es que prefiere el universo 2.0 a la hora de hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social. Este es el caso de la muerte de la Reina Isabel, la cual ha dejado una incógnita en el aire: ¿Asistirá a su funeral el Rey Juan Carlos, dada la relación amistosa que existía entre ellos?

Hablando desde el máximo conocimiento de la causa, el ex de Ana Obregón ha tomado la palabra para sincerarse al máximo sobre el evento en el que se dirá definitivamente adiós a Isabel II: “El entierro. El entierro lleva muchos años preparado… Pero eso sí, todos los años se hacía una revisión y se hacían algunos ajustes en función del sino de los tiempos”, comenzaba diciendo, para después hacer referencia al padre de Felipe VI y a la posibilidad de su asistencia a la despedida de la soberana: “Es incuestionable que irán todos los reyes del mundo, empezando por Felipe VI, y sería muy injusto que el Rey Juan Carlos no estuviese, y si no va es porque se lo prohíben expresamente. El protocolo es experto en encontrar un sitio para cada uno, es más, Juan Carlos podría estar no como representante del reino de España, sino como miembro de la Orden de la Jarretera”, desvelaba, dejando entrever que, si finalmente el Rey emérito español no acude al funeral de la monarca británica, será porque no se lo permitan, no porque no quiera hacerlo. De esta manera, el abuelo de Victoria Federica se uniría a Margarita de Dinamarca, Carlos Gustavo de Suecia, Beatriz de los Países Bajos, Akihito de japón, Harald de Noruega, Felipe VI y Guillermo de los Países Bajos como miembro de la Orden de la Jarretera, y por ende, de la orden de caballería más importante y antigua del Reino Unido, motivo de peso más que suficiente para hacer acto de presencia, el próximo lunes, el Londres. “Si no dejan ir al Rey juan Carlos estaríamos ante una ignominia histórica”, sentenciaba el colaborador, que ya considera esta posible ausencia como toda una ofensa grave hacia el honor de la Reina y del marido de Doña Sofía.

Sea como fuere, en cuestión de minutos, los comentarios en el Instagram de Lequio se han llenado de muestras de apoyo hacia su mensaje, siendo cada vez más las personas que consideran “absurdo” el hipotético caso de que se prohibiera a Don Juan Carlos que fuera al funeral de su amiga y Reina. Ahora solo queda esperar para saber cómo se desenvuelve esta situación que ha llenado de pena al padre de Álex Lequio, que cuenta con un vínculo familiar con la que fuera soberana al ser su tatarabuela hija de la Reina Victoria.