Así contempla La Firma la presencia de Meghan Markle en el funeral de la Reina Isabel

En plena resaca de tristeza en el Reino Unido y fuera de sus fronteras por la muerte de Isabel II, son muchas las incógnitas que rodean al funeral en su honor que está a punto de celebrarse. Será el próximo 19 de septiembre cuando decenas de mandatarios y Casas Reales se reúnan en la Abadía de Westminster para dar el último adiós a la monarca, y ha surgido una pregunta: ¿Qué importancia cobrará Meghan Markle en este hecho histórico?

En medio de los rumores de una posible enemistad con los familiares del príncipe Enrique, el Reino Unido parece tenerlo claro. Según han confirmado colaboradores que están siguiendo la noticia en el Reino Unido para LOOK, al igual que expertos en Casas Reales, la Familia Real británica estaría de acuerdo en que, tanto la ex actriz como Kate Middleton lo harán “muy bien” durante la jornada, razón por la que pondrán a ambas en igualdad de situación. De esta manera, la institución lavaría su imagen y daría un portazo a algunas de las críticas llevadas a cabo por los Sussex sobre el clan Windsor y su trato hacia Meghan Markle en concreto.

Esto significa que, el hecho de que no hayan dado información al respecto sobre cómo se actuará con la esposa del príncipe Enrique en un día tan especial para el país y para la familia en su totalidad, no significa que no tengan claro como proceder. Simplemente, no han querido hacer público ningún dato al respecto porque quizá intenten darle la menor importancia posible, convirtiendo algo que parece todo un misterio, en una cuestión totalmente normal.

Por otro lado, también ha cobrado demasiada importancia el paseo protagonizado por Kate Middleton, el príncipe Guillermo, Meghan Markle y el príncipe Enrique durante la tarde del pasado domingo, 11 de septiembre. Las dos parejas quisieron acercar posturas al llevar a cabo un breve rato de ocio por Windsor para recorrer los monumentos y saludar a sus simpatizantes. Así lo aclaraban desde CNN, confesando que esta reunión familiar fue “un gran momento” después de dos años turbulentos entre ellos por la decisión tomada por los duques de Sussex a la hora de abandonar sus deberes y obligaciones como miembros de la Familia Real, siendo además también “un comienzo de hacer bien las cosas”.

Se espera que, el próximo lunes, tanto la nueva princesa de Gales como su cuñada permanezcan unidas en el funeral, mientras que los varones de la Casa Real llevarán el féretro hasta la iglesia anglicana donde tendrá lugar la ceremonia religiosa, como han puntualizado ya diversos medios afines a la Corona. Sea como fuere, aún la Familia Real no ha aclarado nada con certeza, y aunque los hijos de los Sussex siguen estando en California junto a Doria Ragland, barajan la posibilidad de que los pequeños y su abuela vuelen al Reino Unido también para permanecer junto al resto del clan en una fecha que pasará a la historia del mundo.