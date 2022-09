Londres -y el mundo entero- está de luto. Tras la proclamación de Carlos III como nuevo Rey, los miembros de la realeza se han desplazado hasta el castillo de Windsor para rendir tributo a la monarca. Un día histórico en el que no solo ha comenzado una nueva era, si no que Meghan Markle ha hecho su primera aparición para homenajear a la Reina tras conocerse que fue el propio Carlos de Inglaterra quien le prohibió viajar hasta Balmoral para dar un último adiós a la monarca.

Se trata de la primera imagen de la ex actriz desde que se conociera el fallecimiento de la soberana. Con semblante serio y de riguroso luto, Meghan Markle ha paseado por la fortaleza saludando a los allí presentes y agradeciéndoles sus muestras de cariño hacia la Reina. Un complicado momento en el que ha estado arropada por su marido, el príncipe Enrique, que sostenía su mano y no se ha separado de ella.

Desde el sonado Megxit, la intérprete de Suits no ha querido saber nada de la Familia Real, pues ha decido comenzar una vida normal junto a su marido y sus dos hijos alejada por completo de la Corona. Sin embargo, hoy ha querido dejar a un lado sus rencillas y protagonizar un esperado acercamiento por la memoria de la Reina. Y es que, tal y como ha publicado Daily Mail, una fuente de Palacio ha informado de que habría sido el príncipe Guillermo el que ha dado un paso al frente, invitando a los duques de Sussex a unirse a este tributo. Una actitud que podría suponer un posible acercamiento y, por consiguiente, una reconciliación.

Lo cierto es que hoy todas las miradas estaban puestas en Meghan Markle, pues desde el pasado 8 de septiembre mucho se ha especulado por qué no estuvo en Balmoral si se encontraba en Escocia en esos momentos. Según The Sun, fue Carlos III quien le prohibió al príncipe Enrique que viajara a la propiedad en compañía de su mujer: “Le dijo que no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan profundamente triste”. Al parecer, el hijo de Isabel II insistió en que Kate Middleton tampoco iba a estar, por lo que este último adiós debía limitarse a la familia más cercana.

Reconciliación a la vista

Se trata, además, de la primera vez desde hace mucho tiempo que los dos hermanos y sus respectivas mujeres vuelven a coincidir. Guillermo, Kate, Enrique y Meghan juntos de nuevo. Los ahora príncipes de Gales y los duques de Sussex han aparecido juntos en el Castillo de Windsor para saludar a la gente allí reunida y agradecer las muestras de cariño que han tenido con la ya recordada Isabel II desde que se conociera la noticia de su muerte.

Y es que, desde que el príncipe Enrique y Meghan Markle concedieron la polémica entrevista con Oprah Winfrey en la que lanzaron varios dardos a la Familia Real, mucho se ha comentado la mala relación que la pareja mantenía con Isabel II, además de producirse un claro distanciamiento entre hermanos. Sin embargo, parece que hoy han querido dejar sus diferencias a un lado y unirse para rendir homenaje a su abuela y darle un penúltimo adiós, pues el último será el 18 de septiembre, fecha prevista para su funeral.