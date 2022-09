La Reina Isabel ha muerto. Este jueves por la tarde, el Palacio de Buckingham emitía un comunicado en el que anunciaba la muerte de la monarca. Después de que a lo largo de todo el día se hubieran sucedido las especulaciones sobre su estado de salud y que la Casa Real revelara que la soberana se encontraba bajo supervisión médica, los diferentes miembros de la Familia Real se han trasladado hasta el Castillo de Balmoral, para estar junto a ella en estos últimos momentos.

El príncipe Carlos y su esposa, Camilla Parker, junto con la princesa Ana, fueron los primeros en llegar al Castillo. Según ha trascendido, solo ellos pudieron despedirse de Isabel II y estuvieron al borde de su cama hasta su último aliento, nadie más. Sin embargo, ninguno de los demás llegó a Escocia. En un avión privado que aterrizó en el aeropuerto de Aberdeen llegaron el príncipe Guillermo, los condes de Wessex y el príncipe Andrés. Kate Middleton permaneció en Windsor, dado que sus hijos empezaban el colegio. Los cuatro llegaron al Castillo de Balmoral en un coche en el que Guillermo iba al volante y el príncipe Andrés como copiloto.

Más tarde llegó el príncipe Enrique, que se encontraba en las inmediaciones de Mánchester, para un acto de una organización con la que colabora y que ha sido cancelado. Su mujer, Meghan Markle permaneció en Londres y no viajó a Escocia. Según apuntan algunas fuentes, la duquesa de Sussex ha preferido permanecer en la capital, ya que cabía la posibilidad de que no fuera ‘bien recibida’, dadas las recientes declaraciones de la norteamericana. A esto hay que añadir que solo los familiares más directos de Su Majestad se han trasladado a Escocia.

Enrique llegó solo a Balmoral, apoyado por los escoltas. Vestido de negro y con el rostro desencajado, la tristeza del hijo menor del ya Rey Carlos de Inglaterra era más que evidente. Los ojos rojos, el semblante serio, Enrique no solo se ha tenido que enfrentar a una dura pérdida, sino también a un reencuentro familiar en circunstancias adversas. No hay que olvidar que no se ha visto a Enrique con su familia desde el pasado mes de junio, cuando acudió con su esposa a algunos actos con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel. Sin embargo, en aquella ocasión ni siquiera posó con la Reina o con los miembros senior de la familia, en un gesto que evidenciaba las tensiones.

Momento de cambios

En estos momentos, además del cambio en la jefatura del Estado, el príncipe Guillermo y su esposa ya son oficialmente duques de Cornualles. De la misma manera, Enrique y su familia han subido una posición en la línea de sucesión, que ahora arranca en su hermano mayor. Sin embargo, dado que los duques de Sussex ya no son miembros de ‘La Firma’, no se sabe cuáles serán los próximos pasos del nuevo Rey Carlos, que podría tomar decisiones drásticas sobre quiénes tendrán la potestad de representar a la Corona en actos oficiales.