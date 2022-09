El fallecimiento de Isabel II no solo ha dejado un enorme dolor en todo el mundo, sino que también ha sacado a la luz algunos de los aspectos más desconocidos y controvertidos de su vida. Si hace tan solo unas horas se ha podido saber cuál era la fortuna que amasó en sus 70 años de reinado y quién la heredaría ahora que ella ya no está, también se ha comenzado a rumorear cuál será la relación del príncipe Enrique y Meghan Markle con la Familia Real después del conocido ‘Megxit’.

Y es que, tras conocerse la muerte de la Reina más longeva de la historia, pronto se han comenzado a recordar algunos de los escándalos de alto perfil que envolvieron a la soberana. Uno de ellos, y el más mediático, fue la pelea con los duques de Sussex caracterizada por las acusaciones de discriminación, agresiones y racismo que rodearon la entrada de la actriz a la realeza británica y, más tarde, la de su hijo Archie.

Entrevista con Oprah Winfrey

A escasas semanas del nacimiento del primogénito de los duques de Sussex, decidieron conceder su entrevista más polémica hasta la fecha. Tal y como ellos revelaron, en la recta final del embarazo de Meghan, uno de los miembros de la Familia Real les preguntó con cierta preocupación cuál sería el tono de piel del pequeño. Una actitud racista que ninguno de los dos quisieron pasar por alto. Pero no todo quedó ahí, pues esta misma persona, cuya identidad no quisieron desvelar, les aseguró que Enrique no había sido confirmado como príncipe debido a su matrimonio con una mujer de piel oscura.

Un comentario muy desafortunado que fue la gota que colmó el vaso. Desde ese instante, la relación entre los duques de Sussex y la Familia Real se quebró por completo, pues tiempo atrás, varios feos y el continuo rechazo de la actriz hizo que el hijo de Diana de Gales tomase la decisión de renunciar a su herencia y a sus funciones dentro de la Corona. Fue en ese preciso momento, cuando todo los medios apuntaron a que ese miembro royal podría ser Isabel II, pues ninguno de los dos negó que fuera ella quien lo hubiese hecho.

Y es que, al parecer, Meghan Markle nunca estuvo cómoda junto a la Reina Isabel. Al pasar a formar parte de la Familia Real británica, a la actriz se le exigieron una serie de protocolos que, según confesó ella misma, nunca logró entenderlos. Durante la mediática entrevista, la mujer del príncipe Enrique explicó que no supo adaptarse a su nueva vida, además de sentirse silenciada y aislada en este nuevo papel que tuvo que asumir. Tanto fue el golpe, que incluso tuvo pensamientos suicidas durante su primer año de matrimonio.

No obstante, los rumores que apuntaron a Isabel II como causante de la situación, se esfumaron cuando su nieto confesó que la Reina no formaba parte de esas discusiones y, por ello, decidieron llamar a su hija Lilibet, el apodo de la infancia de la soberana. Por su parte, Isabel II respondió que abordarían los problemas en privado y que ambos siempre serían muy queridos en Palacio: “Quiero agradecerles por todo su trabajo dedicado en todo el país, la Commonwealth y más allá, y estoy particularmente orgullosa de cómo Meghan se ha convertido tan rápidamente en una más de la familia”.

Nueva era

Ahora que Isabel II ha fallecido, todavía hay esperanza de que los duques de Sussex retomen la relación con la Familia Real. Sin embargo, algunos expertos royal opinan lo contrario. Un ejemplo de ello es Kinsey Schofield, que comentó al medio TMZ que “existe la posibilidad de que las cosas empeoren aún más entre los rivales hermanos en los próximos meses debido a los proyectos que Harry y Meghan tienen en el horizonte”. Cabe recordar que, a finales de este año, saldrán a la luz las memorias del príncipe Enrique, que presuntamente contienen información condenatoria sobre la tensa relación con su abuela.