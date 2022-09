Meghan Markle eclipsa a Harry y ‘desafía’ a la Reina Isabel

Los duques de Sussex ya están de vuelta en el Reino Unido. La pareja regresaba a Londres este domingo, dado que tiene previsto participar en una serie de compromisos importantes a lo largo de los próximos días. Es la primera vez que el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, viajan al país después de haber asistido a algunos actos puntuales el pasado mes de junio, con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel.

Este lunes por la tarde, el matrimonio se trasladó hasta la ciudad de Manchester, donde ha participado en la One Young World 2022 Manchester Summit. Un acto al que han acudido jóvenes líderes de casi doscientos países. A pesar de que en principio estaba previsto que se celebrara en la ciudad de Tokio, finalmente se ha apostado por la localidad inglesa.

Una cita en la que los duques de Sussex se han dado un baño de masas y se han mostrado felices y sonrientes. Para esta ocasión, Meghan Markle se ha decantado por un estilismo monocolor en clave working, en el que el rojo ha sido el gran protagonista. A diferencia de Kate Middleton, la duquesa de Sussex suele apostar más por estilismos de pantalón y chaqueta o blusa, más minimalistas y de corte ejecutivo. Una tendencia que contrasta con los preceptos de la Reina Isabel, de la que se dice que no es muy partidaria de los pantalones para actos formales.

donde la duquesa ha hablado delante de jóvenes líderes de más de 190 países. Este año, la ciudad inglesa ha sido la encargada de acoger un evento que en principio estaba pensado para Tokio. El encuentro, en el que participan más de 2.000 jóvenes de todo el mundo, se desarrolla entre discursos, talleres y sesiones de trabajo en red.

No será esta la única cita que la pareja tiene en Europa. Tal como han confirmado fuentes cercanas a los duques de Sussex, está previsto que el príncipe Harry y Meghan Markle viaje este martes a Alemania, para un evento en el marco de los Invictus Games de 2023 de Dusseldorf, que se celebrarán el próximo año. Un compromiso con el que el duque de Sussex está especialmente implicado. El próximo jueves, el matrimonio pondrá punto final a su estancia en el Reino Unido, cuando acuda a la gala de los WellChild Awards en Londres.

Una visita polémica

Este viaje de los duques de Sussex está marcado por los desencuentros. Según ha trascendido, a pesar de que los duques de Cambridge ya están instalados en Adelaide Cottage en Windsor, no ha habido reunión con Harry y Meghan, que aún poseen su casa en la misma zona. Fuentes cercanas a ‘La Firma’ mantienen que el príncipe Guillermo no quiere mantener contacto con su hermano, al menos hasta que vean la luz las presuntas explosivas memorias que el duque de Sussex tiene previsto lanzar al mercado en los próximos meses. “Han perdido la oportunidad de que se confíe en ellos, ya que es probable que graben cualquier conversación y la usen en su contra”, ha dicho al tabloide The Sun la experta Angela Levin. No hay que olvidar que la reciente entrevista de Meghan Markle con la revista The Cut ha abierto aún más rencillas por sus declaraciones en contra de ‘La Firma’. Parece además que tampoco van a visitar a la Reina Isabel, que se encuentra en Balmoral, ni con el príncipe Carlos.

Según se ha publicado, Meghan y Harry han recurrido a dos empresas de seguridad privada para que se encarguen de su protección en este viaje. El duque de Sussex mantiene un enfrentamiento con el Gobierno precisamente por este tema y ha llegado a decir que no se siente seguro en su país. Pese a esto, en su discurso, Meghan Markle -que lleva años participando de una manera o de otra en esta cumbre- ha declarado que está encantada de volver al Reino Unido en compañía de su marido.