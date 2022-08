El agravio comparativo entre el príncipe Andrés y los Sussex

Nuevo frente abierto para la Corona. Si la próxima vuelta de los duques de Sussex no fuera suficiente, ahora la Reina Isabel afronta una nueva polémica en relación al príncipe Andrés. A pesar de que el duque de York está manteniendo un perfil discreto y alejado de los focos, el hecho de que no se haya demostrado su inocencia o culpabilidad tras el escándalo del caso Epstein ha tenido consecuencias negativas para la institución.

El hermano del príncipe Carlos ya no participa en ningún acto oficial, es más, a consecuencia del coronavirus, ni siquiera pudo acudir al servicio religioso que se celebró en la catedral de San Pablo por el Jubileo de la Reina Isabel. Una cita que supuso el ‘regreso oficial’ a Londres de los duques de Sussex, aunque no contó tampoco con la presencia de la monarca.

Aunque Andrés está completamente alejado de todo lo que tenga que ver con la Corona, parece que mantiene protección oficial como hijo de la Reina. Así lo ha revelado el diario británico The Telegraph, que apunta que el duque de York cuenta con protección policial financiada por los contribuyentes, a pesar de que ya no asume funciones oficiales.

Una información que ha generado críticas, aunque no se conoce el importe total que supone esta seguridad al año para el duque de York. Una cifra que podría encontrarse entre las 500.000 libras y los tres millones. Al parecer, el derecho del príncipe Andrés a los guardaespaldas de la policía fue sometido a una revisión completa después de ser exiliado como miembro de la realeza senior por la Reina a principios de este año, pero no se le ha retirado. Esto contrasta, por ejemplo, con el caso de Harry y Meghan, que no reciben este tipo de protección y que ha sido una de las cosas de las que más se ha quejado el duque de Sussex, hasta el punto de manifestar que no sentía que su familia estuviera segura en el Reino Unido.

No obstante, lo cierto es que la seguridad del duque de York está en entredicho. No hay que olvidar que han sido varios los ataques que el príncipe Andrés ha sufrido en los últimos tiempos, como cuando una mujer se acercó a su coche en Windsor y golpeó la ventanilla al tiempo que criticaba al Duque. Por fortuna, ninguno de los incidentes ha tenido mayor trascendencia.

Aunque es cierto que su situación es de riesgo, la realidad es que el príncipe Andrés ya no es un miembro en servicio para la Corona, ni tampoco lleva a cabo ningún tipo de actividad de representación. De hecho, no se espera que el duque de York vaya a volver a tener un papel destacado dentro de ‘La Firma’.

El tema de la seguridad del duque de York ha levantado algunas ampollas en el Reino Unido, sobre todo, después de que en estos últimos días haya trascendido que su hija mayor ha hecho un viaje a España en una compañía low cost y con un perfil discreto.

Por el momento, desde la Casa Real no se han pronunciado sobre este tema, pero no parece que la Reina Isabel esté dispuesta a retirar la seguridad al que es, según varias fuentes, su hijo preferido. ¿Tomará el príncipe Carlos cartas en el asunto?.