Desde que en enero de 2020 se conociera la noticia de la salida de los duques de Sussex de la estructura de ‘La Firma’, han sido continuos los rumores de desavenencias entre el príncipe Harry y Meghan Markle y el resto de miembros de la Familia Real. Desencuentros motivados fundamentalmente por una forma de pensar que se encuentra en puntos opuestos, aunque varias voces han puesto en el punto de mira a Meghan Markle, como causante del ‘abandono’ por parte del príncipe Harry de sus ‘obligaciones’.

A pocos días del regreso de la pareja al Reino Unido, son muchas las incógnitas que rodean a los duques de Sussex. Y es que su última visita a Londres estuvo marcada por la polémica. A pesar de que no quisieron faltar a las celebraciones del Jubileo de la Reina Isabel, no existen imágenes del reencuentro del matrimonio con los royals senior, esto es, los duques de Cambridge, el príncipe Carlos y su esposa o la Reina Isabel. Esto no significa que no les vieran, sino que no ha habido un reencuentro ‘público’. Una realidad que, pese a los esfuerzos por parte del Palacio de Buckingham de aparentar ‘normalidad’, hace pensar en que la situación entre Meghan y Harry y el resto de la familia sigue siendo ‘tensa’.

Es más, según se ha publicado, la pareja estuvo con la monarca, pero la Reina no permitió que se hicieran oficiales fotografías de este encuentro y del momento en el que conoció a Lilibet Diana. Un detalle que ha generado incomodidad en la pareja pero que obedece a una clara estrategia de separación entre la esfera pública y la privada, esto es, la familia y ‘La Firma’.

A pesar de que todavía no se han dado muchos detalles al respecto, parece que el retorno de los Sussex es inminente. Un regreso que no va a ser oficial, de hecho, no se prevé en ningún caso que la pareja retome su actividad dentro de la institución, pero que sí tiene que ver con sus compromisos profesionales y su nueva faceta.

Será el próximo mes de septiembre cuando Meghan y Harry visiten el Reino Unido por primera vez desde su viaje exprés por el Jubileo de la Reina Isabel. Tal como ha trascendido, los Sussex viajarán al país dos veces a principios de mes para dos eventos benéficos diferentes, entre los que visitarán Alemania para el evento Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, una de las citas más importantes de la agenda del príncipe Harry, que está muy implicado en esta causa.

Esta noticia ha salido a la luz apenas unas semanas después de que el duque de Sussex lograra permiso para presentar un recurso ante el Tribunal Superior en contra del Ministerio del Interior, por el tema de la seguridad. Una cuestión que no deja de ser polémica, sobre todo ahora que se ha conocido que el príncipe Andrés sigue teniendo protección policial a pesar de que no es un miembro activo de la Corona. Aunque la diferencia entre Andrés y Harry es obvia, no deja de ser un agravio comparativo. De hecho, el duque de York ha sido amenazado en varias ocasiones en los últimos meses y es hijo directo de la soberana, un requisito que, por ahora, el duque de Sussex no cumple -no así en el futuro, cuando Carlos de Inglaterra reine-.

Tal como ha trascendido, Harry y Meghan visitarán la ciudad de Manchester a principios de septiembre para un evento benéfico que tiene por objetivo «conectar y promover a los jóvenes líderes». Una cita en la que tendrá un papel destacado Meghan Markle, que es consejera de One Young World, junto con Justin Trudeau, Sir Richard Branson y Jamie Oliver. Unos días más tarde, la pareja presidirá los WellChild Awards, un evento de sensibilización sobre los niños gravemente enfermos del Reino Unido y sus cuidadores. Parece que la pareja aprovechará la ocasión para visitar varias organizaciones benéficas en este viaje, que tendrá lugar justamente cuando el podcast de Meghan vuelva a la carga con una nueva temporada.

Sin embargo, no se tiene constancia de que los Sussex vayan a reencontrarse con la familia, al menos de cara al público. Informaciones recientes aseguran que el personal de Balmoral ha sido avisado de que la pareja y su familia podría visitar a la Reina en su refugio escocés, pero algunas fuentes descartan esta posibilidad. No hay que olvidar que a día de hoy no hay ninguna fotografía reciente de la pareja con la Reina Isabel y parece poco probable que volvamos a verles en público, por una cuestión relacionada con la imagen de ‘La Firma’.

A pesar de que la Reina Isabel todavía sigue siendo la representante máxima de la Corona, el escenario para el reinado de Carlos ya comienza a perfilarse. Un escenario en el que solo los miembros principales de la familia tienen cabida, dado que el deseo del heredero es que la monarquía sea una institución que promueva el progreso, no que se vea lastrada por figuras que ‘no aportan’. Una categoría en la que, a día de hoy, incluye a los duques de Sussex.

Así las cosas, aunque tras los muros de palacio no se sabe lo que ocurre, la posición de Harry y Meghan ha quedado relegada a algo meramente anecdótico. Un papel en la familia que en ningún caso se corresponde con un rol en ‘La Firma’, por lo que cualquier reencuentro quedará circunscrito al ámbito privado.