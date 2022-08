A sus noventa y seis años, la Reina Isabel continúa muy comprometida con su labor como máxima representante de la Corona. Sin embargo, el tiempo pasa para todos, y la monarca no es una excepción, por mucho que se empeñe en seguir al pie del cañón. Sin planes de dar un paso atrás y ceder el testigo a la nueva generación, lo cierto es que la soberana sí que ha cedido parte del protagonismo tanto a su hijo mayor como a su nieto el príncipe Guillermo. Sin embargo, la Reina Isabel aún participa en algunos compromisos especiales y recibe a determinadas personalidades en su residencia oficial.

No obstante, su estado de salud se ha visto resentido en los últimos tiempos, sobre todo, debido a sus problemas de movilidad. Es por este motivo por el que se la ha visto en varias ocasiones utilizando un bastón y siempre acompañada de otros miembros de la familia.

A pesar de que la monarca ya ha comenzado sus vacaciones veraniegas en el Castillo de Balmoral, en esta ocasión no va a producirse la tradicional bienvenida a las puertas de la finca. En su lugar, parece que habrá un pequeño acto privado en el recinto de Balmoral. Un detalle que ha hecho saltar las alarmas sobre la situación de la monarca y, sobre todo, sus problemas de movilidad.

Una llamativa decisión dado que la Reina no ha faltado a esta cita, en la que se encontraba con el pony Cruachan, con el que ha protagonizado algún que otro momento para el recuerdo y con la que, en principio, no la veremos este año. Pese a esto, algunos medios apuntan a la que la Reina sí saludará a las tropas, pero no habrá presencia de medios que puedan dar detalles del acto.

No obstante, por el momento, fuentes oficiales del Palacio de Buckingham han querido restar importancia a la ausencia de la monarca. No así en la prensa británica, que ha sembrado la alarma sobre la soberana y sus dificultades de salud y han visto en esta cancelación un indicativo de lo que podría ocurrir en un futuro próximo.

Es la primera vez que esto ocurre, de hecho, el pasado año sí que se vio a la Reina con la Guardia de Honor y con el pony Cruachan IV. No hay que olvidar que la soberana es una gran amante de los animales y siente predilección por los perros y los equinos.

La Reina lleva en el recinto de Balmoral desde finales del mes de julio y, a pesar de que lo habitual es que permanezca allí hasta el mes de octubre, este año, la situación política podría alterar significativamente sus planes. La soberana tendrá que viajar a Londres para nombrar al nuevo Primer Ministro e invitarle a formar un Gobierno en su nombre. Una cita en la que no es previsible que la sustituya el príncipe Carlos, salvo que no le resulte posible viajar.

Momento familiar

Las vacaciones en Balmoral suelen ser un momento de tranquilidad y esparcimiento para la Reina, que aprovecha para reunir a su familia. Sin embargo, a pesar de que algunas fuentes apuntaban a que podría ser un buen momento para que los Sussex viajen a Escocia, parece que tras su presencia en el Jubileo de Platino de la monarca, no volverán al Reino Unido próximamente. Y es que las relaciones de Harry y Meghan con el resto de los Windsor no pasa por su mejor momento.