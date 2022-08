Los duques de Cambridge ‘prescinden’ de su niñera española

La vuelta de vacaciones va a suponer algunos cambios para los duques de Cambridge. A falta de confirmación oficial por parte del Palacio de Buckingham, todo apunta a que el príncipe Guillermo, su esposa y sus tres hijos van a dejar el Palacio de Kensington y se van a instalar en el recinto del Castillo de Windsor, en concreto, en Adelaide Cottage, una pequeña casita a apenas diez minutos de distancia de la residencia de la Reina Isabel.

Aunque no se ha producido ningún tipo de comunicado por parte de la Casa Real, parece que la intención de la familia es instalarse en Windsor lo antes posible, para poder estar más cerca de la monarca. Un cambio que, como era de esperar, va a afectar a la estructura de la familia, sobre todo, a sus rutinas diarias.

Por un lado, ya se ha apuntado cuál podría ser el nuevo colegio de los príncipes George y Charlotte, dado que, a pesar de que Windsor está a cuarenta minutos de Londres, no resulta muy operativo para los pequeños tener que hacer este trayecto dos veces al día. Sin embargo, no es este el único cambio que van a tener que afrontar los Cambridge.

A diferencia de lo que ocurre con el Palacio de Kensington o con Amner Hall -su residencia de descanso en la zona de Norfolk-, Adelaide Cottage no cuenta con mucho espacio. Esto hace que el personal que trabaja con los Cambridge tenga que reducirse, al menos en lo que respecta a las pernoctaciones. La casa solo tiene cuatro dormitorios, de manera que no habría sitio más que para la familia. No se sabe si los tres hijos de la pareja duermen juntos, pero lo suyo es que cada uno pueda tener su propio espacio, si no es ahora, cuando sean un poco más mayores.

Por ahora, lo cierto es que los Príncipes van a tener que prescindir de la compañía constante de una de las personas más cercanas a ellos: María Teresa Turrión. La española es la niñera de la familia desde que naciera el príncipe George y ha vivido con ellos hasta ahora. Sin embargo, parece que esto podría cambiar. Según ha publicado el diario The Telegraph, la palentina no va a vivir a partir de ahora con la familia. Una decisión que no tiene que ver directamente con ella, sino con la nueva situación de los Cambridge.

Esto no significa que Kate y Guillermo vayan a prescindir de sus servicios, sino que se van a adaptar a las nuevas necesidades. María Teresa seguirá ejerciendo -por ahora-, como niñera de la familia, pero ya no estará interna en su misma casa. Esto tiene que ver con un tema práctico, la falta de espacio en Adelaide Cottage.

No obstante, no será María Teresa la única que deje de vivir con la familia. Kate y Guillermo han decidido que en la casa solo estarán ellos y sus hijos. Ningún miembro del personal residirá con ellos. El personal se ubicará en zonas cercanas, aunque todavía no se han confirmado más detalles.