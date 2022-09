La muerte de la Reina Isabel y el funeral que se celebrará el próximo día 19 de septiembre han traído muchas incógnitas consigo, una de ellas, la posible asistencia del Rey Juan Carlos. En primer lugar, Alessandro Lequio desveló que el Rey emérito podría dar el último adiós a la que fuera monarca británica como miembro de la Orden de la Jarretera, aunque lo cierto es que luego pudo saberse que fue emitida una nota verbal del Foreign Office británico en la que se invitó tanto a los jefes de Estado actuales como a los ex jefes, estando esperando la Casa de S.M. el Rey la decisión personal tomada por parte del que fuera soberano español y su esposa.

Finalmente, a última hora de la tarde del pasado 12 de septiembre, Carlos Herrera daba respuesta al misterio en Cope: “El Rey Don Juan Carlos, con Doña Sofía, y los Reyes, Felipe y Letizia, asistirán al funeral por Isabel II en Londres”. Sin duda, la noticia, por excelencia, de la tarde y que el periodista quiso interpretar para aclarar el porqué a los oyentes: “Esta mañana, a la embajada de España le había llegado formalmente la invitación por parte de la Casa Real británica o el Foreign Office. No había habido comunicación con Abu Dabi para decir si el Rey emérito había sido invitado. Cuando lo he contado, se ha negado esa evidencia y ahora mismo eso se ha tenido que recoger, porque a una hora de la tarde la Casa Real ha hecho pública la información de que esa invitación había llegado. En ese momento, varias fuentes me dicen que el Rey Juan Carlos había mostrado su interés por ir, y ahora la cuestión está en cómo organizar los protocolos”, comenzaba diciendo, para después afirmar que el emérito estaría encantado con acudir a una jornada de tal calibre: “Efectivamente, la noticia es que solo, o en compañía de la Reina, el ex monarca va a despedir a su prima Lilibet, por la que sentía una especial predilección, estaban muy unidos”, confirmaba. Y es que, incluso cuando el padre de Felipe VI ya no estaba en el trono, siempre aprovechaba cualquier rato libre para visitar a Isabel II: “Cuando el Rey Juan Carlos ya había abdicado e iba a Londres, siempre la llamaba y ella le decía ‘Juanito, eres el único que me llama cuando viene’, y siempre comían en Buckingham, y después ella ya se iba a sus labores”, contaba.

No obstante, no todo habría sido un camino de rosas al tomar esta decisión, ya que habría personas que no estarían de acuerdo con su reaparición: “El Gobierno, de alguna manera, habría demostrado su reticencia a que Juan Carlos saliera de Abu Dabi, pero él lo va a hacer porque considera que es lo debido ante una invitación como esta y ante el homenaje a alguien tan cercano como la prima Lilibet”, admite el comunicador.