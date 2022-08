Ana María de Grecia cumple este 30 de agosto setenta y seis años, sin embargo, por el momento, no se han confirmado detalles sobre cómo festejará esta onomástica. La esposa del Rey Constantino es una mujer discreta y familiar, así como el mejor apoyo para el hermano de la Reina Sofía. No en vano, la pareja lleva más de cincuenta y ocho años casada y es una de las más sólidas del panorama internacional.

Su historia de amor fue digna de una película. Ambos son primos y se conocieron cuando la Princesa solo tenía trece años. Con el tiempo se reencontraron, pero la boda solo pudo celebrarse cuando Ana María alcanzó la mayoría de edad, en el año 1964.

Sin embargo, los últimos tiempos no han sido fáciles para la Reina. Muy unida a sus dos hermanas, la Reina Margarita y la Princesa Benedicta, la consorte ha sido testigo del deterioro de la salud de su marido, que ha tenido que pasar por el hospital en varias ocasiones recientemente. A su lado, siempre ella, que no ha dudado en dejar atrás el fastuoso palacete de Porto Heli para mudarse a la capital griega, y así estar más cerca de los centros hospitalarios.

A pesar de que el pasado año la Reina cumplió setenta y cinco años, no hubo una gran fiesta por este aniversario. Es más, la última gran reunión de la Familia Real de Grecia tuvo lugar el otoño pasado, coincidiendo con la boda del hijo pequeño de los Reyes, el príncipe Philippos con Nina Flohr. Un enlace religioso que se celebró en la Catedral de Atenas, el mismo escenario de las bodas de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, así como la de Constantino y Ana María algunos años después.

El enlace supuso un gran cónclave royal, al que no faltaron la Reina Sofía, la Infanta Elena, todos los hijos de los Reyes de Grecia y otros miembros de diferentes monarquías. Se echó de menos a los Reyes don Felipe y doña Letizia, pero la boda coincidió en el tiempo con los actos con motivo de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias.

Por el momento no se sabe si la Casa Real tiene prevista algún tipo de celebración especial, aunque sí ha trascendido que los príncipes Pablo y Marie Chantal están en Grecia, lo que podría ser un claro indicativo de una reunión familiar. Del resto de hijos, solo se sabe que Nicolás y Tatiana -que hace poco celebraban su aniversario de boda- también están en Grecia, pero no hay noticias por ahora de Teodora ni de Philippos.

Una reina discreta

A pesar de que en estos momentos Constantino y Ana María no tienen ningún papel oficial en Grecia, sí que son miembros destacados de la esfera royal. De hecho, abandonaron el país a consecuencia del Golpe de los Coroneles y no regresaron hasta que se le permitió establecer allí su residencia, hace menos de diez años. Sin embargo, en el ámbito internacional, la Familia Real de Grecia sigue teniendo un peso específico, sobre todo, por su vinculación con la Familia Real de Dinamarca.

No hay que olvidar, que Ana María es hermana de la Reina Margarita, que tampoco pudo celebrar su último cumpleaños redondo debido a la pandemia. Sin embargo, en apenas unos días tendrán lugar los actos por su Jubileo de Oro, a los que se espera que acudan representantes de diferentes casas reales europeas, como los Reyes Felipe y Letizia. Una cita importante en la que es probable que no veamos a Constantino, pero tampoco a la Reina Sofía, dado que su papel institucional ya no tiene el mismo peso. La duda sobre la presencia de Ana María aún no se ha disipado, sino que depende del estado de salud del Rey, es más, ya hace algunos meses se anunció que no estaría en Dinamarca porque Constantino se encontraba ingresado, aunque la situación ahora ha cambiado.

Para la Reina Sofía, que está muy unida a su hermano -también a la princesa Irene de Grecia-, es toda una tranquilidad que su cuñada esté tan pendiente del Rey Constantino. La relación entre ellas siempre ha sido buena, de hecho, a lo largo de los años, las visitas de doña Sofía a casa de su hermano han sido una constante. Algo que ahora todavía continúa, siempre y cuando la agenda lo permita. Ahora solo queda esperar a ver si la Reina Sofía aprovecha el cumpleaños de su cuñada para dejar Marivent y regresar a ‘casa’. La ocasión, sin duda, lo merece.