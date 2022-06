El inesperado vínculo entre Constantino de Grecia y el Rey Juan Carlos

Constantino de Grecia cumple ochenta y dos años. El hermano menor de la Reina Sofía celebra un nuevo cumpleaños en un escenario diferente. Debido a los achaques de salud a los que se ha tenido que enfrentar en los últimos tiempos, hace algunas semanas se confirmaba que el Rey y su esposa abandonaban su residencia en Porto Heli -que ha sido escenario de tantos momentos familiares-, para trasladarse a la capital, a una zona céntrica y bien comunicada. Una decisión que tiene mucho que ver con su estado de salud, ya que sus problemas de movilidad y los ingresos hospitalarios que ha sufrido en los meses pasados hacen que Atenas sea un entorno más adecuado para que resida, cerca de los centros médicos.

Este digital se ha puesto en contacto con varias fuentes para intentar conocer los planes del Rey en esta especial jornada, pero no hemos tenido respuesta al respecto. Todo apunta a que el hermano de doña Sofía va a aprovechar para pasar el día en familia, aunque no se sabe qué miembros de la familia estarán presentes.

Hace unos días, coincidiendo con la visita del Rey Juan Carlos al Palacio de la Zarzuela se confirmaba que la Reina Sofía había dado positivo en coronavirus tras un viaje a Miami. Hasta la fecha no se ha revelado cómo es la evolución de la madre de Felipe VI, pero lo que sí se sabe es que no tiene actos programados en estos días. Una situación que hace posible que la Reina Sofía viaje a Atenas para estar al lado de su familia. De hecho, en el reciente cumpleaños de la princesa Irene de Grecia ambas permanecieron en Madrid y algunos medios publicaron imágenes privadas de la fiesta que se celebró en el Palacio de la Zarzuela, a la que no faltó el Rey Felipe ni la Infanta Sofía.

El cumpleaños del Rey Constantino coincide además con una fecha clave para la monarquía española. Fue el 2 de junio de 2014 cuando el Rey Juan Carlos anunció al mundo su intención de abdicar la Corona de España en su hijo, el Rey Felipe. Un relevo en la institución que pilló a muchos por sorpresa, ya que estaba a punto de celebrar cuarenta años en el trono, pero que se consideró necesario para mejorar la imagen de la Corona en un momento crítico. Más aún, también un 2 de junio, pero de 2019 -cuando se cumplían cinco años desde la abdicación-, el Rey Juan Carlos presidió una corrida de toros en Aranjuez en recuerdo de su madre, la condesa de Barcelona. Un acto en el que estuvo acompañado de su círculo íntimo -la Infanta Pilar y algunos de sus hijos, la Infanta Elena y sus hijos, etc-, y que fue el elegido para decir adiós a la vida institucional. Una emotiva jornada en la que no estuvieron ni los Reyes don Felipe y doña Letizia ni tampoco la Reina Sofía.

En 2020, justo en plena pandemia, el Rey Constantino cumplía ochenta años y varias fuentes apuntaban a que su intención era hacer una gran celebración, que quedó frustrada por el virus. Una situación que también afectó a la boda de la princesa Teodora de Grecia, que aún no ha confirmado la fecha de su enlace con Matthew Kumar. Por el momento no se ha tenido noticia de una posible fecha para festejar las ocho décadas del monarca heleno y parece que, por ahora, no habrá cambios en este aspecto. Eso sí, ello no es óbice para que disfrute de una celebración familiar rodeado de sus seres queridos.