La emoción de la Reina Sofía al llevar a cabo su plan más secreto hasta la fecha

Mientras que el Rey Felipe y la Reina Letizia continúan con sus quehaceres al frente de la Corona española, la consorte emérita, Doña Sofía, aprovecha para llevar a cabo sus planes favoritos. Esto es lo que ha ocurrido en la última ocasión, cuando la esposa del Rey Juan Carlos se ha desplazado al Teatro Real de Madrid para dar comienzo a una de sus citas más especiales.

Fue durante la pasada noche del día 12 de julio cuando la que fuera Reina de España no quiso perderse Nabucco, la emblemática ópera de Giuseppe Verdi. Aunque, lejos de acudir con todas las comodidades propias de una royal, la abuela de la Princesa Leonor quiso pasar desapercibida entre los asistentes, aunque no con mucho éxito.

Durante toda la velada, la madre del Rey Felipe guardó absoluto silencio con el único objetivo de que ninguno de los allí presentes se percatara de su presencia. En un primer momento, nadie sospechó nada de que la mismísima Reina Sofía estuviera allí, aunque no dudó en levantarse a ovacionar a los actores y a los músicos encargados de llevar a cabo la obra cuando ésta finalizó, mostrándose visiblemente emocionada.

Según ha confirmado El Español en exclusiva, la emérita no hizo uso del palco de honor en el que acostumbran a estar los altos mandos y las autoridades, razón por la que todo apunta a que quiso llevar a cabo un plan de ocio en la más absoluta intimidad y sin que su presencia fuera el centro de todas las miradas. Por su parte, Doña Sofía optó por coger una entrada en uno de los palcos cercanos al escenario. Una ubicación mucho más modesta que la habitual, donde, una vez la localizaron todo el público, no dudaron en reconocerla con un cálido aplauso al que ella respondía con una sonrisa y un saludo cordial, como apuntaba el medio citado.

Por su parte, las cámaras de RTVE grabaron, de manera íntegra, la representación de Nabucco, probablemente sin llegar a imaginar que en medio de esos vídeos estaría nada más y nada menos que la Reina Sofía. De hecho, la emérita pudo vivir un momento de lo más mágico, ya que, según declaran algunas fuentes a El Español, “la ópera fue tan increíble” que el Coro interpretó un bis, al igual que lo hizo durante su estreno y bajo la dirección del maestro Nicola Luisotti.

Los planes estivales de la Reina

Aunque Doña Sofía está teniendo oportunidad de gozar la entrada del verano en Madrid y en compañía de sus seres queridos, no le queda mucho tiempo en la capital. Vanitatis confirmó que, durante la próxima semana, la emérita estará en Marbella para disfrutar de las playas de la Costa del Sol con tres de sus nietos antes de instalarse en el Palacio de Marivent junto a su hermana, Irene de Grecia, y el resto de miembros de la Familia Real. Allí pasaran casi la primera quincena de agosto hasta dar pistoletazo de salida a sus “vacaciones privadas”, de las que, como no podía ser de otra manera, no se saben detalles.