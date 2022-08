La Reina Sofía reaparece en Mallorca: Compras y un encuentro especial

Aunque no se tiene constancia de cómo están pasando las vacaciones de verano los Reyes y sus hijas, quien sí permanece en Mallorca es la Reina Sofía. La madre de Felipe VI no se ha prodigado mucho por la isla este verano, al menos hasta la fecha. En un principio, trascendió que la Reina Sofía estuvo acompañada de sus dos hijas y varios de sus nietos, hasta la llegada de don Felipe y doña Letizia. A pesar de que se sabía que doña Sofía estaba en Marivent, no se la pudo ver en público hasta el día en el que se celebró la tradicional recepción a autoridades, que esta vez cambió de escenario y tuvo lugar por primera vez en la residencia mallorquina de la Familia Real.

Apenas un día después, los Reyes, sus hijas, doña Sofía y la princesa Irene salían a cenar al restaurante Ola del Mar, en la primera velada ‘privada’ de la familia estas vacaciones. Ese mismo fin de semana, eran las mujeres Borbón las que disfrutaban de una noche ‘solo de chicas’ en las calles de Palma, con una cena en un conocido restaurante y un paseo por un mercadillo.

Desde entonces no se ha tenido noticia de las actividades de la madre de Felipe VI, hasta ahora. Tal como se ha podido saber, la Reina Sofía ha disfrutado de una jornada de compras por el centro de Palma, de la misma manera que hizo la Familia Real en su última salida por Mallorca.

Hace unos días, la Reina visitó el centro de Palma acompañada por el doctor Jean Henri Fruchaud y su esposa, la princesa Tatiana Radziwill. Una salida en la que se echó de menos a la princesa Irene. Vestida de manera casual, doña Sofía no dudó en llevar un pequeño ventilador para aliviar el calor de los últimos días. Como suele ser habitual cada verano, la Reina estuvo en El Corte Inglés, donde visitó varias plantas, como la de perfumería y calzado, así como la de librería.

No ha sido esta la única salida de la Reina Sofía que, junto con la princesa Irene, ha podido compartir un rato con la princesa saudí Al Joharah, que ha viajado a la isla con su hija. Un encuentro del que han trascendido algunas fotografías, en las que se ve a las cuatro mujeres posando y charlando de manera animada. De hecho, no es la primera vez que se produce un encuentro de este tipo en Mallorca, sino que a lo largo de los años ha habido varias reuniones familiares.

Por el momento no se tiene constancia de hasta cuándo va a permanecer la Reina Sofía en Palma de Mallorca, aunque cabe esperar que esté en la isla hasta finales del mes de septiembre o principios de octubre, tal como suele hacer cada año.