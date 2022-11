Belén Esteban reniega de ‘Sálvame’ como nunca: “Es la primera vez que me avergüenzo del programa”

No cabe duda de que la familia Pantoja no está atravesando su mejor momento. Era durante el pasado viernes, 25 de noviembre, cuando Bernardo fallecía después de haber permanecido varias semanas ingresado a consecuencia de ciertas complicaciones en la diabetes que padecía. Un triste varapalo por el que todo el clan se reunió en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, para posteriormente ir al tanatorio y proceder a la incineración del cuerpo. Un proceso aparentemente sencillo que no ha estado exento de polémica, sobre todo teniendo en cuenta el malestar existente entre algunos allegados al padre de Anabel.

Entre la pelea de Anabel Pantoja con las amigas de Junco y el inesperado desmayo de la tía Magdalena, lo cierto es que el último adiós a Bernardo Pantoja ha estado marcado por los escándalos protagonizados por sus seres queridos. Una serie de situaciones que Belén Esteban conoce a la perfección, sobre todo teniendo en cuenta que fue una de las amigas de la novia de Yulen Pereira que no dudó en desplazarse hasta la Ciudad Hispalense para darla todo su cariño en un momento muy difícil de su vida, razón por la que ha aprovechado su última intervención en Sálvame para comentar el tema.

Visiblemente enfadada, la también conocida como “princesa del pueblo” ha expresado su descontento hacia el elenco de colaboradores del programa de las tardes de Telecinco, ya que no considera correcto el trato que se hizo hacia el tema de la muerte de una compañera: “Viendo Sálvame me avergoncé de mi programa”, comenzaba explicando. Unas durísimas palabras que caían sobre Adela González y María Patiño como un jarro de agua fría, aunque intentaban quitar importancia al testimonio de la de Paracuellos, mientras que ella permanecía con un rostro muy serio y sin reparo alguno a la hora de posicionarse con la influencer: “Vengo a defender a mi amiga Anabel Pantoja (…) Por muchos mato, y por ella mato. Tengo que decir que el viernes el programa me pareció vergonzoso y es la primera vez en mi vida que me avergüenzo del programa donde yo trabajo”, aseguraba, apenada por lo sucedido aunque con muchas ganas de hablar.

Por si fuera poco, la ex de Jesulín de Ubrique también ha tenido oportunidad de desvelar la realidad sobre el trato que la familia Pantoja mostró hacia Junco. Y es que, según Belén, lejos de dejar a la viuda de Bernardo en un segundo plano, Anabel “le dio su sitio”, ya que no le arrebató la medalla de su padre, sino que fue Merchi quien se la dio ya que la tenía en su poder desde hace mucho tiempo atrás. Por otro lado, Esteban ha querido dejar clara la idea de que, cuando recibió las cenizas de su padre, la ex concursante de Supervivientes echó a todos los presentes de la sala del velatorio excepto a Junco, a quien le dijo que “no se preocupara”, ya que “estaría en lo que hiciera falta”, asesorándola para que pidiera una “pensión de viudedad” e incluso “ofreciéndola la ayuda de su gestora para formalizar los trámites”.