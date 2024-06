Belén Esteban no aguanta y lo cuenta todo: esto es lo que va a pasar con Alejandra Rubio

Una vez más, Alejandra Rubio está en el centro de la polémica. La nieta de María Teresa Campos ha recibido un duro varapalo en pleno embarazo. Antes de que la noticia se anunciara a golpe de talonario, llegó la cancelación del espacio en el que colabora junto a su tía, Carmen Borrego. El programa ‘Así es la vida’ será eliminado de la parrilla de Telecinco y por si todo esto fuera poco Alejandra tiene que hacer frente a los comentarios de Belén Esteban. La princesa del pueblo es amiga de Terelu Campos, pero no está dispuesta a mirar para otro lado mientras Rubio se hace de oro en Mediaset. Quiere que todo el mundo sepa la verdad, por eso ha hablado de Carlo Costanzia.

En el programa ‘Ni que fuéramos’ se abordó toda la situación de la pareja de Alejandra, emitiéndose unas imágenes donde Carlo se encaraba a los compañeros de la prensa con una actitud desafiante. «Grabadme el interior de la casa y os denuncio. Os vais a cagar», exclamaba visiblemente molesto, mostrando una actitud prepotente, algo que contrasta con los esfuerzos de las Campos por limpiar su imagen pública. El hijo de Mar Flores va a reencontrarse con Terelu en el plató de ‘¡De Viernes!’, algo que Belén ve completamente lícito, pero considera que todos deberían ser más respetuosos con los reporteros, pues están participando en el negocio.

La contundente opinión de Belén Esteban sobre Carlo Costanzia

Belén Esteban no pudo contenerse y expresó su opinión con contundencia en ‘Ni que fuéramos’. «Yo es verdad que muchas veces con la prensa no me he comportado bien, pero he sido consciente que cuando he dado una exclusiva o me he hecho un ‘Deluxe’ cobrando, que era el centro de la atención. Carlo, hace nada, salió vuestra exclusiva, no sé de qué vais… Tenéis que asumir lo que habéis hecho, que entiendo que estés cansado, que entiendo que es agotador, pero es que es lo que hay», comentó al respecto. De está forma dejó claro que el juego mediático tiene sus reglas y consecuencias.

El otro problema de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos

La mala situación de Alejandra Rubio no se queda solo en el ámbito laboral. La joven de 24 años ha tenido que hacer frente a un problema de salud, ya que se ha contagiado de coronavirus. Este hecho ha generado preocupación tanto en su familia como en sus seguidores. Tras conocerse la noticia de que Alejandra había dado positivo por segunda vez (la primera vez fue en 2020 y no estaba embarazada), su madre se desplazó hasta su domicilio para conocer de primera mano el estado de salud de su hija, quien ya ha superado el primer trimestre de gestación.

«Embarazada y con covid, qué le vamos a hacer», declaraba Terelu Campos, intentando transmitir algo de tranquilidad a Alejandra, quien llegaba a su domicilio con rostro serio, preocupada y con mascarilla. La joven colaboradora, que ha visto cómo sus dudas y miedos de madre primeriza se incrementaban aún más con esta inesperada noticia, ha pedido a los compañeros de prensa que no la grabaran, buscando un poco de privacidad en medio de la tormenta mediática.

A Belén Esteban todo esto parece no importarle y ha continuado revelando detalles sobre la situación laboral de Alejandra. «Es más, a Carlo este viernes le propusieron estar en el programa de ‘¡De viernes!’, en el que pagan muy, muy bien, pero ha pedido tanto dinero que este viernes no va, si no cierran los que tienen que cerrar la oferta». Estas declaraciones dejaron entrever las complicaciones y negociaciones que se desarrollan tras bambalinas en el mundo de la televisión.

Belén Esteban conoce los planes de Alejandra Rubio

Lejos de quedarse ahí, Belén iba más allá: «Alejandra vas a trabajar en ‘¡De viernes!’ de colaboradora, porque eres el personaje del momento, porque sino no te hubieran llamado, pero entiendo que son listos. Quieren verte con la tripita, embarazada, dando a luz, el bautizo…». Estas palabras reflejan cómo la expectación mediática y el interés del público pueden dictar la participación de figuras públicas en programas televisivos.

La situación de Alejandra Rubio, marcada por la cancelación de su programa, su contagio de covid y las tensiones familiares y profesionales, ha generado un gran interés y preocupación. A pesar de todo, sigue siendo un personaje mediático de gran relevancia y su futuro en la televisión parece asegurado, al menos por ahora. La joven deberá enfrentar estos desafíos con fortaleza, apoyada por su familia y gestionando la atención mediática con la que convive a diario.

Belén entiende que es un reto complicado, pero insiste en que nadie le ha obligado a llamar la atención de la prensa, ha sido ella sola la que se ha situado en el foco. ¿El motivo? Según Terelu, la cancelación de ‘Así es la vida’ supone un golpe para Alejandra, quien está embarazada y necesita reunir dinero para darle una vida estupenda a su bebé.