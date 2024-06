Belén Esteban desvela en ‘Ni que fuéramos’ el próximo proyecto de Alejandra Rubio en Telecinco

Alejandra Rubio, hace tan solo unos días, fue protagonista de la portada de la revista ¡Hola! en la que anunciaba su embarazo junto a su actual pareja, Carlo Costanzia. Desde entonces, la joven ha tenido que hacer frente a un gran número de críticas. En el programa Ni que fuéramos, tertulianos como Belén Esteban o Kiko Matamoros, han opinado sobre esta noticia pero, sobre todo, las circunstancias en las que se ha dado.

Pero no solamente han hablado sobre esta circunstancia, sino también por el encontronazo que Carlo Costanzia tuvo con Marta Riesco, reportera del programa, en la misma puerta de su casa: «Grabadme el interior de la casa y os denuncio. Os vais a cagar», espetó el novio de Alejandra Rubio, mostrándose de lo más contundente.

Una de las que no tardó en pronunciarse en Ni que fuéramos ante este suceso fue Belén Esteban: «Yo es verdad que muchas veces con la prensa no me he comportado bien, pero he sido consciente que, cuando he dado una exclusiva o me he hecho un Deluxe cobrando, que era el centro de atención».

«Carlo, hace nada salió vuestra exclusiva. No sé de qué vais. Tenéis que asumir lo que habéis hecho. Que entiendo que estés cansado, que entiendo que es agotador… pero es lo que hay», espetó la colaboradora del programa que se emite en el Canal Quickie. Pero, lejos de que todo quede ahí, la de Paracuellos continuó explicándose.

«Terelu no puede estar contenta, porque ayer estuvo Alejandra como siempre, súper prepotente, qué se pensaba… Alejandra, no pasa nada por vender la exclusiva del embarazo, lo hemos hecho muchos, pero se hace y lo honesto es que digáis que lo hacéis por dinero», aseguró Belén Esteban.

Acto seguido, la de Paracuellos optó por no seguir mordiéndose la lengua ante la siguiente información: «Es más, a Carlo este viernes le propusieron estar en el programa de De Viernes, en el que pagan muy, muy bien, pero ha pedido tanto dinero que este viernes no va, si no cierran los que tienen que cerrar la oferta».

Lejos de que todo quede ahí, Belén acabó dando una información hasta ahora desconocida, que dejó a sus compañeros sin palabras: «Alejandra, vas a trabajar en De Viernes como colaboradora, porque eres el personaje del momento. Porque si no, no te hubieran llamado. Pero entiendo que son listos. Quieren verte con la tripita, embarazada, dando a luz, el bautizo…» Por lo tanto, tras el punto y final del programa Así es la vida, según la información de la colaboradora de Ni que fuéramos, la hija de Terelu Campos comenzará a formar parte del equipo de tertuliano del programa De Viernes, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.