María Patiño carga contra Alejandra Rubio en ‘Ni que fuéramos’: «Ha tenido la poca vergüenza de…»

El pasado miércoles pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos presentado por María Patiño. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo quisieron comentar las palabras de Alejandra Rubio en Así es la vida, programa en el que colaboradora. Fue allí donde quiso hacer frente a todas y cada una de las críticas que ha recibido tras anunciar que va a ser madre junto a su novio, Carlo Costanzia.

Entre otras tantas cuestiones, la hija de Terelu Campos dijo lo siguiente: «Me dan vergüenza. Han sido crueles, no todo vale. No se puede permitir todo en televisión». Y añadió: «No quiero pertenecer a ese grupo de personas que hacen esas cosas. Me avergüenzo de muchos de mis compañeros porque no se pueden decir esas cosas en televisión. Qué pena que demos esta imagen públicamente».

Alejandra Rubio estalla contra las críticas de algunos compañeros de programas: «Me da vergüenza, han sido crueles» #AsíEsLaVida https://t.co/NOSnAZ7JK1 — Así es la vida (@asieslavidatele) June 25, 2024

Por si fuera poco, Alejandra Rubio aprovechó su reaparición en Así es la vida para dejar algo claro: a pesar de haber dado la noticia de su embarazo en la revista ¡Hola!, en sus planes no estaba vivir de las exclusivas. La joven alegaba que muchos eran los medios que «la habían convertido en un personaje público que vive del cuento por pertenecer a una de las familias más conocidas del mundo del corazón».

Y eso es algo con lo que no estaba para nada de acuerdo, ni mucho menos: «Yo hago el mismo trabajo que hace cualquier periodista aquí. No tengo la carrera de periodismo, tengo la carrera de arte dramático. Y mi abuela no tenía la carrera de periodismo, tenía la de filología. ¿Cuál es el problema?».

Unas declaraciones de lo más sorprendentes que no dejaron indiferente a los colaboradores de Ni que fuéramos. Una de las que se mostró más contundente y dura con Alejandra Rubio fue, indudablemente, María Patiño. Entre otras cuestiones, la presentadora dejó claro que la pareja hubiera tenido la misma repercusión mediática si hubiesen optado por otra vía a la hora de compartir la noticia.

De esta manera, dejaba muy claro que no estaba para nada de acuerdo con sus palabras: «Lo que me revienta de Alejandra es que se ha permitido la licencia de coger y echarle un pulso a toda la profesión». Y añadió: «Esta niña ha tenido la poca vergüenza de cuestionar a toda la profesión, cuando es una tía que está empezando».

«No puede escupir para arriba porque no es independiente. Para ser independiente profesionalmente jamás se hablaría de tu familia. ¿O el hijo de Joaquín Prat, que es periodista, habla de su familia? Eso es ser periodista independiente. Tú no. Tú no», sentenció María Patiño, visiblemente indignada con las palabras de la nieta de María Teresa Campos.