Kiko Matamoros, contundente con ‘Ni que fuéramos’ tras su encontronazo con Víctor Sandoval: «¡Me voy!»

El pasado miércoles 26 de junio pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos. Entre otras cuestiones, se siguió debatiendo sobre las últimas declaraciones tanto de Terelu Campos y Alejandra Rubio. Fue entonces cuando vivimos un instante de tensión entre Kiko Matamoros y Víctor Sandoval.

Todo comenzó cuando el debate estaba empezando a acalorarse, hasta tal punto que María Patiño se vio obligada a tratar de reconducir la conversación. Aunque lo intentó, no lo logró. Fue entonces cuando David Valldeperas, director de Ni que fuéramos, optó por coger las riendas de la situación y, de esta forma, poner orden.

A pesar de los esfuerzos, Víctor Sandoval continuaba sin hacer caso. Fue entonces cuando Kiko Matamoros acabó estallando, como nunca, contra su compañero: «¡Qué te calles, que te lo están diciendo!». El catalán no tardó en responder, visiblemente indignado: «¡Qué no me grites!». Y añadió, dirigiéndose al director de Ni que fuéramos: «Vamos a ver, David, a mí no me grita más este señor».

Kiko Matamoros acabó enfadándose, y mucho, con su compañero por la actitud que estaba teniendo tras su comentario: «La última vez que contesto a este señor, y lo digo de verdad. No en toda la tarde, sino en toda la vida». Acto seguido se levantó y se marchó del plató del programa que se emite en TEN.

Kiko Matamoros abandona el plató. Tensión entre bambalinas. Estamos todos como Escaleto, quien graba la escena. 😱 #NiQueFuéramos26J pic.twitter.com/uSrXiPKlYZ — Ixxx Dxxxx (@ixxxdxxxx) June 26, 2024

David Valldeperas salió a pararlo, al igual que Belén Esteban. Finalmente, Kiko optó por volver pero no sin antes dar un ultimátum al respecto: «Antes de sentarme voy a decir una cosa. Yo creo en este proyecto, me he implicado de hoz y de coz en este proyecto. Respeto a los compañeros, a todos, absolutamente a todos, y en el convencimiento de que esto es algo bueno, algo interesante».

Y añadió: «Que es un proyecto que está en desarrollo y crecimiento y que creo que puedo aportar algo. Y por la amistad que me une a la gente que pilota esto y el cariño que le tengo a compañeros, responsables, etc. Me implico en esto». Pero fue más allá: «Pero no me voy a implicar a cualquier precio, y a cualquier precio es que yo para empezar no vengo aquí por el dinero que se me paga porque sino no vendría, que esto le quede claro a todo el mundo. Y como en la vida, hay cosas que te compensan, relativamente, pues a lo mejor es más fácil que coja la puerta y me vaya y no vuelva».

«Dicho esto, la gente que nos está viendo… no voy a permitir ni media falta de respeto por parte de nadie y desde el entendimiento estoy dispuesto a trabajar, en el momento que esto vuelva a suceder yo cojo y me voy, que no tengo ningún problema. Os daré un beso y os desearé muchísima suerte a todos», sentenció Kiko Matamoros, antes de continuar con su trabajo en Ni que fuéramos.