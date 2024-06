Carlo Costanzia, contundente con Marta Riesco en ‘Ni que fuéramos’: «Todo tiene un límite»

El pasado martes 25 de junio pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos en el Canal Quickie. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Marta Riesco tenía un reto por cumplir: hablar con Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores que va a ser padre junto a su pareja, Alejandra Rubio.

De esta forma, la reportera de Ni que fuéramos se trasladó hasta Vallecas, barrio madrileño donde actualmente vive el yerno de Terelu Campos. Nada más llegar a las inmediaciones de la casa de Carlo, Marta Riesco conectó con sus compañeros de programa para darles a conocer las últimas novedades.

Lo que nadie esperaba es que, de un instante a otro, Carlo Costanzia fuera a salir de su domicilio para llamar la atención a la reportera por estar en la puerta de su casa, alegando que se trataba de una propiedad privada. «Estás aquí, casi tocas a mi puerta. Esto es un bajo», aseguró el novio de Alejandra Rubio. La respuesta de la reportera no tardó en llegar: «Estoy en la calle, ¿no te acuerdas de mí?».

Te guste o no Marta Riesco, lo que no se le puede negar es que como reportera es un 10. Tiene talento y cara suficiente para hacerlo de put4 madre, mi enhorabuena @MartaRiesco 👏👏 #NiQueFuéramos25J pic.twitter.com/paB3d2AwJD — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) June 25, 2024

«Escúchame una cosa. Esto es una propiedad privada. No podéis estar aquí. Te lo digo porque se lo he dicho a tus compañeros», comentó el hijo de Mar Flores. Marta Riesco continuaba alegando que se encontraba en la calle y, por ende, no se trata de una zona privada: «Carlo, pero esto es la calle», aseguró la periodista.

«Estáis grabando mi puerta y esto ya es mi intimidad, y viene la gente aquí a darme patadas», alegó el novio de Alejandra Rubio, mostrando algunas de las señales que demuestran sus palabras. Fue entonces cuando Marta Riesco pidió a Carlo Costanzia Que le respondiera algunas preguntas.

«Carlo a ver si tienes un poco de educación y me respondes a unas preguntas, que estoy aquí con el calor que hace, por favor», aseguró la reportera de Ni que fuéramos. Unas palabras que provocaron el enfado de Carlo Costanzia: «¿Qué yo tenga educación contigo? Y tú estás viniendo aquí a tocarme la puerta».

Marta Riesco fue contundente al respecto: «No te he llamado, he hecho la gracia. No te he llamado porque todo tiene un límite». A pesar de sus intentos por lograr unas declaraciones de Carlo Costanzia, lo único que consiguió de él fue un portazo con el que el joven puso fin a esa corta pero intensa conversación con la reportera.