Aviso urgente a los que tengan freidora de aire: están retirando estos modelos y es muy peligroso

Las freidoras de aire han revolucionado la cocina moderna, convirtiéndose en un electrodoméstico muy popular en los hogares porque ofrecen una opción saludable para cocinar, ya que reducen significativamente el uso de aceite, lo que disminuye las calorías en los alimentos. Además, son versátiles, rápidas y fáciles de usar, permitiendo preparar una amplia variedad de platos con menos grasa.

Sin embargo, su popularidad se ha visto cuestionada debido a preocupaciones de seguridad. Recientes incidentes han llevado a la retirada masiva de más de 300.000 unidades de marcas como Insignia y Magic Chef, debido a errores de fabricación que suponen riesgos significativos para los usuarios. Estos fallos pueden provocar desde pequeñas quemaduras hasta incendios, lo que ha generado una gran alarma entre los consumidores y ha llevado a muchos a replantearse la fiabilidad y seguridad de estos aparatos.

Modelos de freidoras de aire que han retirado del mercado

Las freidoras de aire han ganado popularidad gracias a las múltiples ventajas que ofrecen, como la posibilidad de reducir el contenido calórico de los alimentos hasta en un 70 u 80% al cocinar con aire caliente en lugar de aceite. Esto las convierte en una opción atractiva para quienes buscan opciones más saludables y rápidas para preparar sus comidas.

Sin embargo, la reciente retirada de unos 300.000 modelos de las marcas Insignia y Magic Chef ha generado preocupación sobre su seguridad. Estos modelos presentaban graves fallos de fabricación, como sobrecalentamiento y componentes defectuosos, que podían provocar desde quemaduras hasta incendios. Los modelos afectados incluyen las series NS-AF34D2, NS-AF5DSS2, NS-AF5MSS2, NS-AF8DBD2, NS-AF10DBK2 y NS-AF10DSS, cuyos cables internos superaban los límites de seguridad en cuanto a temperatura.

Estos fallos no sólo afectan el rendimiento de las freidoras de aire, sino que también representan un riesgo para la seguridad en el hogar. Como consecuencia, tanto las autoridades como los fabricantes han lanzado advertencias y retirado del mercado los modelos afectados.

Inconvenientes

Los problemas más comunes con las freidoras de aire incluyen sobrecalentamiento, componentes defectuosos y un mayor consumo eléctrico, hasta un 25% más que las freidoras tradicionales. Además, estos pequeños electrodomésticos pueden generar niveles más altos de acrilamida, una sustancia química potencialmente dañina en alimentos con almidón.

Otros fallos se deben al mal mantenimiento o a un uso incorrecto, como sobrecargar la cesta, lo que puede causar un funcionamiento deficiente o dañar el aparato. Aunque muchas freidoras funcionan bien, es crucial adquirir modelos de calidad y seguir las instrucciones de limpieza y uso del fabricante para evitar riesgos.

El peligro de la acrilamida

La acrilamida es una sustancia química cancerígena que se forma en alimentos ricos en almidón cuando se cocinan a altas temperaturas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) han alertado sobre los peligros de la acrilamida, relacionada con cánceres de ovario, páncreas, mama y riñón, además de efectos neurológicos y reproductivos.

Aunque las freidoras de aire pueden reducir la acrilamida en hasta un 90% en comparación con la fritura tradicional, no eliminan por completo este riesgo. Para minimizar la exposición, se recomienda cocinar a temperaturas más bajas y por menos tiempo, elegir alimentos bajos en almidón, remojar las patatas antes de cocinarlas y mantener limpia la freidora.

Errores a evitar

Uno de los errores más frecuentes es no precalentar la freidora antes de utilizarla, lo que puede resultar en una cocción desigual de los alimentos. Igualmente, es esencial ubicarla en un lugar adecuado de la cocina, preferiblemente que sea resistente al calor, para evitar daños en la superficie. Además, limpiar la freidora después de cada uso es vital para evitar que los sabores se mezclen entre diferentes comidas.

Otro punto a tener en cuenta es que la freidora de aire no sólo sirve para freír, sino que también permite hornear y tostar, por lo que su uso no se debe limitar a un solo tipo de cocción. Además, es importante no saturar la cesta con demasiados alimentos y asegurarse de moverlos a mitad de cocción para garantizar un cocinado uniforme.

Finalmente, hay que tener cuidado con la cantidad de aceite que se usa, ya que tanto el exceso como la escasez pueden afectar el resultado final, y utilizar sólo accesorios aptos para la freidora de aire para evitar accidentes. Siguiendo estas recomendaciones, se puede maximizar el rendimiento y la versatilidad de la freidora de aire, obteniendo platos deliciosos y saludables.

Alimentos

Algunos alimentos no se recomiendan para la freidora de aire debido a problemas de cocción o seguridad. Las verduras congeladas y los alimentos con alto contenido de agua pueden generar mucho vapor, dificultando una cocción uniforme.

Por otro lado, los alimentos grasos pueden causar salpicaduras y humo, mientras que los quesos blandos tienden a derretirse y ensuciar el aparato. Además, los vegetales de piel gruesa y los alimentos grandes no se cocinan adecuadamente, y las harinas sin gluten pueden afectar la textura y sabor de los platos.