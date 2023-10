Así son los hermanos más desconocidos de Julio Iglesias

Tiene 80 años y lleva toda la vida situado en el centro de la noticia, pero todavía hay muchas cosas que no se saben de él. ¿Cómo es Julio Iglesias en la intimidad y qué tipo de relación tiene con sus hermanos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que Julio Iglesias Puga, popularmente conocido como Papuchi, tuvo cuatro hijos. Durante su relación con María del Rosario nacieron Julio Iglesias junior y Carlos, que nació en 1945. Este último siempre ha intentado permanecer en la sombra, incluso en los momentos en los que su padre era una estrella mediática.

El doctor Puga, ginecólogo de profesión, se convirtió en uno de los rostros más destacados de la crónica social. Él mismo reconoció que le gustaban demasiado las mujeres, por eso cuando cumplió 78 años se enamoró de la modelo estadounidense Ronna Keith. Esta historia de amor estuvo cargada de polémica desde el primer momento, pero ambos aseguraban estar hechos el uno para el otro. Tuvieron dos hijos: Jaime Nathaniel y Ruth. Lamentablemente esta última falleció siete meses después de la muerte de Papuchi.

Los hermanos de Julio Iglesias

Siempre se ha hablado mucho del vínculo que hay entre Julio Iglesias y sus hermanos. Fuentes cercanas insisten en que tiene mucho más contacto con Carlos, pero lo cierto es que tampoco ha perdido el vínculo con los hijos de Ronna Keith. El problema es que la diferencia de edad es abismal, por eso la relación que han establecido es muy diferente. Sin embargo, el cantante se preocupa de su familia e incluso su mujer, la modelo Miranda Rynsburger, está al tanto de lo que le sucede a Jaime Nathaniel y a Ruth.

En esta historia llama mucho la atención el comportamiento de Ronna Keith. Podría haber ganado mucho dinero en los programas de televisión después del triste fallecimiento de Julio Iglesias Puga. Sin embargo, ha decidido apartarse y vivir en un segundo plano. Tuvo dos hijos con el doctor. Al poco tiempo de dar a luz se volvió a quedar embarazada del segundo, pero por desgracia el famoso ginecólogo no llegó a conocer a su hija pequeña.

Carlos también tuvo mucho peso

Julio Iglesias Puga era un rostro muy conocido entre sus compañeros de profesión, pero no llamó la atención de los medios hasta 1982. Aquel año fue secuestrado por la banda terrorista ETA y durante mucho tiempo el foco de atención estuvo puesto en él. Consecuentemente también se empezó a hablar mucho de sus hijos. Por aquel entonces el cantante ya era una gran estrella, pero los periodistas se fijaron en Carlos. No obstante, este último no estaba interesado en ser una celebridad y le dio la espalda a la fama.

Una relación muy especial

El matrimonio formado por Julio Iglesias Puga y María del Rosario terminó en 1983. Después de varias deslealtades, el doctor se enamoró de Begoña, una enfermera de su clínica a la que sacaba 39 años. Este suceso reforzó la unión entre Carlos y el artista, quienes se convirtieron en inseparables. Gracias a su inapreciable diferencia de edad, forjaron una bonita relación que les ayudó a comprender y asimilar lo que estaba pasando entre sus padres.