Así es la nueva línea de frigoríficos Create que combina color y tecnología

Create, la marca española de electrodomésticos de diseño del hogar, presenta Fridge Studio, una innovadora línea de neveras que fusiona tecnología y diseño, y busca transformar la percepción del frigorífico, pasando de un simple electrodoméstico a un elemento clave en la decoración del hogar. Sus puertas de cristal mate y una cuidada gama cromática, serán los elementos clave para transformar por completo las cocinas.

Bajo el claim, Redefine the ordinary, Fridge Studio se centra en el poder del color, reconociendo el impacto de la colorimetría en nuestras vidas para convertir lo cotidiano en extraordinario. Conscientes de que abrimos la nevera una media de 15 a 30 veces al día, Create con esta colección busca que las 23 horas y 45 minutos restantes, la cocina pase a ser, de forma sutil, un espacio de orden y calma visual, en el que el color y los acabados de cristal mate sean protagonistas.

Frigoríficos distintivos que realzan

La colección Fridge Studio se basa en la filosofía de la marca Create: Construir la vida en la que te gustaría vivir. La colección presenta una gama variada de frigoríficos diseñados para adaptarse a diferentes necesidades y espacios.

Fridge Studio Cross Door 503L y French Door Pro 509L. Frigoríficos de gran capacidad y doble puerta, ideales para familias o cocinas amplias. Su óptima organización interna y sus sistemas de alta tecnología la convierten en una opción muy eficiente para ir un paso más allá a la hora de conservar los alimentos. PVP: 999,95 y 1099,95 euros.

Fridge Studio Combi Pro 402L y Combi Pro Flex 401L. Estas neveras con congelador son perfectas para cocinas paneladas que buscan aprovechar el espacio. Gracias a sus dos compartimentos independientes, evitan que se pierda frío al abrirla, por lo que son muy eficientes energéticamente y los alimentos siempre están perfectamente conservados. PVP: 899,95 y 999,95 euros.

Fridge Studio Side by Side 550L: Un frigorífico amplio y bien compartimentado que permite aprovechar el espacio eficientemente. Su diseño con puertas de cristal de color ofrece un extra de personalidad y un toque decorativo a la cocina. Además, sus puertas abatibles te permiten ver todo el contenido de un solo vistazo, incluyendo el congelador. PVP: 899,95 euros.

Teoría del Color y la Psicología

Y para hablar del impacto que tiene el color en nuestras vidas, en la presentación de estas novedades de la marca se ha contado con la colaboración de un perfil experto en interiorismo y arquitectura, Pils Garcia-Ferrer. Sus proyectos, entre los que destaca su estudio de interiorismo, siempre combinan orden y emoción, materia y color, con una coherencia estética que la ha convertido en una de las voces más personales del nuevo diseño español.

«El color no tiene por qué ser exclusivo de los muebles. Frigoríficos como Fridge Studio o pequeños electrodomésticos pueden sumarse al mismo lenguaje, sin necesidad de sobrecargar el resto de muebles o revestimientos. El objetivo es entender el color como un lenguaje transversal, presente en múltiples niveles del espacio y capaz de transformar la atmósfera sin saturar, dando lugar a un hogar que se siente como refugio, herencia y expresión de identidad», afirma Pils García-Ferrer, experta en interiorismo y arquitectura.

La experta también ha analizado la paleta presente en esta colección, con el objetivo de conocer las emociones concretas que nos evoca. «El color es una herramienta poderosa- no solo estética-, capaz de transformar la atmósfera emocional de un espacio».

Prestaciones tecnológicas Fridge Studio

Gracias a una gama de tamaños que abarca desde los 401 litros, ideales para espacios más compactos o parejas, hasta los amplios 550 litros, perfectos para familias grandes. Un rasgo distintivo de estos electrodomésticos es el exclusivo acabado de cristal mate en sus puertas. Este material no solo confiere una estética de alta calidad y una identidad visual única.

Además, estas neveras cuentan con un panel táctil, en la parte delantera, que ofrece un control intuitivo y completo de todas las funciones de la nevera, así como un panel metálico en la parte trasera.