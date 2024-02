Así fue el aterrador ataque de un caimán a unos golfistas en Florida

Unos golfistas de Florida se llevaron el susto de su vida cuando iban en un carrito de golf por una tranquila zona residencial y sufrieron el ataque de un caimán.

El enorme reptil sale de la nada y se lanza contra los pasajeros de un carrito de golf, lo que obliga a que el conductor, aterrado ante el furibundo ataque del caimán, a desviarse del camino y casi caer al estanque en una zona de Florida.

SNEAK ATTACK: Terrifying moment alligator comes out of nowhere and lunges at golf cart riders in Florida, forcing the driver to veer out of the way and nearly drive into the pond. pic.twitter.com/23EIiGtTs0

— Fox News (@FoxNews) February 27, 2024