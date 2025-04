Así fue el accidente que hizo que Leiva perdiera un ojo y el suceso que le cambió la vida

El cantante y compositor Leiva ha sido siempre una figura reservada en lo que respecta a su vida privada. Sin embargo, recientemente ha sorprendido al revelar un episodio de su infancia que marcó su vida de manera irreversible. En una conversación sincera en el pódcast Farid y Diego, el artista habló por primera vez sobre el accidente que le costó la visión de un ojo y la frase que le ayudó a superar aquella experiencia. Tenía tan solo doce años cuando sufrió un accidente que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo, literalmente.

Durante un juego con una escopeta de perdigones, un disparo accidental le impactó en el ojo izquierdo, causándole una pérdida irreversible de la visión en ese lado. Para sus padres, la noticia fue un golpe devastador, pero el joven Leiva, con la inocencia de la infancia, no comprendía la magnitud del suceso.

«Yo tuve un accidente, muy joven, con doce años perdí el ojo izquierdo. Fue una cosa muy traumática para mis papás, no para mí» , ha comentado el artista. Con el tiempo comenzó a notar las diferencias en su percepción del entorno. La profundidad y la distancia ya no se percibían de la misma manera, pero su espíritu inquieto le impidió detenerse a lamentarse. «Lo que quería era salir del hospital y jugar con la pelota. A mí me decían que no veía por un ojo y yo no me podía hacer cargo de esa dimensión, a mí no me cabía eso. Entonces salí a jugar, vi que las tres dimensiones eran diferentes, pero yo quería vivir y quería jugar».

Con el paso de los años fue asimilando las consecuencias del accidente y cómo este influyó en su camino. Uno de los aspectos que más destacó en la entrevista fue cómo este hecho lo llevó a desarrollar una sensibilidad especial hacia la música. Hubo un momento en el que no podía hacer muchas cosas físicas, así que se refugió en la música. Empezó a tocar la guitarra, a escribir canciones y sin darse cuenta, aquello se convirtió en su vida. Su verdadero nombre es José Miguel Conejo Torres, ha abierto su corazón poco a poco se van conociendo más detalles sobre su trayectoria personal.

Leiva, un artista que logró salir adelante

La incapacidad para ver en tres dimensiones le obligó a adaptarse y a desarrollar otras habilidades sensoriales. En los escenarios, su expresividad y su manera de moverse han sido moldeadas por su condición. A veces le cuesta calcular bien las distancias cuando sala o se muevo rápido, pero eso es algo con lo que ha aprendido a convivir.

A lo largo de su vida ha encontrado en ciertas palabras el aliento para seguir adelante. En su entrevista, compartió una frase que, según él, marcó un antes y un después en su manera de afrontar los desafíos: «La vida no se trata de lo que te pasa, sino de cómo decides vivir con ello». Estas palabras le sirvieron como un recordatorio de que, aunque su visión había cambiado, su destino seguía en sus manos. Para Leiva, esa filosofía ha sido clave en su carrera y en su manera de enfrentarse a la vida.

Uno de los aspectos que han caracterizado la trayectoria de Leiva es su autenticidad. Su forma de ser y su manera de expresarse han conquistado a una audiencia que valora su honestidad. Su música, cargada de emoción y mensajes profundos, refleja esa capacidad de convertir las experiencias personales en arte. Sus letras están llenas de nostalgia, reflexión y una sensibilidad especial que, posiblemente, tengan raíces en su infancia y en los desafíos que ha tenido que superar. En cada concierto, en cada canción, su historia está presente de alguna manera, recordando que la música no solo es entretenimiento, sino también una forma de contar la vida.

Leiva, en la cima del éxito

En estos momentos Leiva es una de las figuras más respetadas de la música en español. Su estilo inconfundible y su manera de conectar con el público le han permitido consolidarse como un referente en la industria. Más allá de su talento, su historia de superación es un ejemplo para muchos. Leiva ha demostrado que los desafíos pueden ser una oportunidad para descubrir nuevas pasiones y que, aunque la vida pueda cambiar en un instante, siempre existe la posibilidad de escribir un nuevo capítulo.

El accidente que sufrió a los doce años pudo haber sido una tragedia paralizante, pero él decidió convertirlo en un impulso para seguir adelante. Y hoy, con una carrera brillante y un legado musical en constante crecimiento, es evidente que supo transformar aquella pérdida en una fuente de inspiración. Leiva ha demostrado que, a pesar de los obstáculos, la clave está en la actitud con la que decidimos enfrentar la vida. Y, sin duda, su historia es una prueba de que la resiliencia y la pasión pueden convertir cualquier adversidad en una nueva oportunidad.