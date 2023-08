Así es por dentro el lujoso yate en el que pasa sus vacaciones Victoria Federica

El verano de Victoria Federica está dando mucho de qué hablar. Lo último que se sabe de ella es que ha estado en una gala benéfica que se celebra en Marbella todos los años. La causalidad ha querido que coincida con algunos rostros tan polémicos como Marta Riesco. La periodista ha compartido en sus redes sociales una foto con la sobrina de Felipe VI. Vic, como le llaman sus amigos, recibe muchas críticas por ser distante con la prensa, pero su entorno asegura que de puertas para dentro es cercana y amable. ¿Qué opinará Marta Riesco de ella?

Victoria Federica está exprimiendo al máximo su verano. Aunque pueda parecer sorprendente, lo que más ha llamado la atención de sus vacaciones estivales no es que haya estado con la ex de Antonio David Flores en una fiesta. Lo más sorprendente es que le han pillado en un yate de lujo. No, no es suyo. Lo ha alquilado por 5.000 euros al día. La embarcación no es apta para todos los bolsillos, pero está plagada de detalles y no le falta de nada.

El lujoso yate de Victoria Federica

El verano de la hija de la infanta Elena se divide en dos partes: está en Marbella o disfrutando de alguna isla balear. En Ibiza se ha dejado ver con un grupo de amigos a bordo de un glamuroso yate. Dentro hay dos camarotes con baño, entre otras muchas estancias. Sin embargo, Victoria Federica no ha hecho noche allí. Solamente ha disfrutado de una jornada marítima intentando evitar a los paparazzis, pero no ha podido. La joven se ha convertido en un rostro muy perseguido y cualquier paso que da genera una gran repercusión.

Vic ha recibido varios toques de atención por parte de la Familia Real. Le han pedido que mantenga un perfil más bajo y que sus decisiones no generen tanta polémica, pero todo esto es muy difícil de conseguir porque se dedica a las redes sociales. En su momento se contó que había tenido una discusión con la infanta Elena porque esta última no quería que fuera influencer.

La sobrina del rey exprime su verano en altamar

La decisión que ha tomado Victoria Federica de alquilar un yate por 5.000 euros al día le ha alejado de su abuela y de la ilusión que esta tenía. Doña Sofía pretendía reunir a todos sus nietos en Palma de Mallorca, pero no ha podido ser. Cada uno tenía sus planes: Leonor y Sofía llegaron a la isla a principios de agosto, Irene y Miguel estaban en Grecia y Victoria Federica en Ibiza. Es decir, cada uno ha hecho sus planes y la reina emérita se ha quedado sin cumplir su sueño.

La hija de Jaime de Marichalar está aprovechando al máximo los meses estivales. Ha elegido una buena embarcación para disfrutar de su amigos y evitar a los fotógrafos. “Se trata del Baia Aqua 54 Surreal, con dos camarotes con baño, salón interior y exterior. Además de cocina, solárium, toallas, bebidas de cortesía y equipo para practicar deportes acuático”, explican fuentes solventes. Vic ha estado en Ibiza, después en Formentera, ahora está en Marbella y también se le espera en Mallorca.

Victoria Federica no consigue lo que quiere

Victoria Federica dio una entrevista y aseguró que ella no quería ser influencer, solo quería ser una “persona influenye” para continuar el legado de su abuelo. Explicó que no se sentía cómoda siendo el centro de todas las miradas, por eso no es del todo amable cuando la prensa sigue sus pasos. Pero sus amigos, por ejemplo la actriz Carlota Boza, insisten en que realmente es muy cercana. Lo único que le sucede es que es muy tímida.