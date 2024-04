Álvaro de Luna no se cansa: el mensaje que le manda a Laura Escanes

La relación de Laura Escanes y Álvaro de Luna estuvo cargada de polémica desde un primer momento. Era el primer noviazgo estable de la creadora de contenido después de separarse de Risto Mejide, por eso la historia generó mucha repercusión a nivel nacional. Todo parecía ir bien hasta que comenzaron los primeros rumores. Al principio hubo muchos que negaron la mayor y aseguraron que Laura estaba completamente enamorada de Álvaro. Ninguno de los dos se caracteriza por hablar de su vida privada, así que este asunto cayó en saco roto hasta que una fuente cercana confirmó la ruptura.

Álvaro de Luna prometió que nunca hablaría mal de Laura. Al contrario, a través de su entorno aseguró que pretendía seguir en contacto con ella porque habían vivido un romance cargado de emoción. Esta declaración de intenciones hizo pensar que la expareja podría darse una segunda oportunidad. Sin embargo, el artista sacó una canción lanzándole indirectas a Escanes y gracias a esto supimos que entre ellos había más problemas de los que parecían. Álvaro ha escrito un total de tres temas narrando su mal de amores: ‘Suerte’, ‘Desconocidos’ y ‘F.G.L.C’.

Durante los Premios Dial, celebrados en Tenerife, el intérprete ha dado nuevos detalles sobre su trabajo. El lado malo es que ha lanzado un mensaje para dejar claro cuál es el recuerdo que guarda de su noviazgo con Laura. «Y yo que pensaba que era la correcta. No estoy puesto pa’ ti ni pa’ tus indirectas’. Con gafa’ de sol, huyendo de la prensa. Yo sigo a lo mío, no estoy pa’ esa mierda», dice una de sus nuevas canciones. Como no podía ser de otra forma, la que fuera mujer de Risto Mejide no ha tardado en contestar a través de sus redes sociales.

La respuesta de Laura Escanes

La influencer insiste en que no va a entrar en determinados debates. Recalca que su privacidad siempre ha estado al margen de los medios y esa es la razón por la que no quiere entrar en detalles sobre su guerra con Álvaro de Luna. Sin embargo, la polémica ha alcanzado un grado de máxima actualidad y se ha visto obliga a romper su silencio utilizando la misma estrategia que su ex: publicando la letra de una canción. Laura ha escogido a Taylor Swift.

El tema que Laura ha publicado en su cuenta de Instagram dice: «Porque el karma es mi novio, el karma es un dios, el karma es la brisa en mi cabello el fin de semana. El karma es un pensamiento relajante. ¿No te da envidia que para ti no lo sea?» también ha aprovechado su presencia en X (antiguo Twitter) para insinuar que Álvaro de Luna está imitando a Shakira para intentar llamar la atención de la prensa. Insiste en que tiene suerte de que ella ha optado por el silencio, pues la historia es muy diferente a lo que se ha escrito.

Por su parte, el sevillano sigue insistiendo en que su ruptura con Laura le ha dejado una huella imborrable. «No echarte de menos me hace sentir bien, Te he escrito otro tema, it’s always the same. Donde no me acuerde de recordarte. Donde no oiga tu voz», dice la letra de su nueva canción. Aprovechando que el foco está puesto en él, ha dado explicaciones sobre este trabajo para que todo el mundo entienda su postura.

La trilogía de Álvaro de Luna

‘Suerte’, ‘Desconocido’s y ‘F.G.L.C’ son los tres últimos trabajos de Álvaro de Luna. Los ha lanzado en plena guerra con Laura Escanes y demuestran que el artista todavía tiene muchas cosas que contar. Su entorno más cercano promete que había apostado muy fuerte por su relación con la modelo. Nunca se ha sentido cómodo estando en el centro de la noticia y protagonizando noticias dentro de la crónica social, pero hizo un esfuerzo porque pensaba que Escanes merecía la pena. Ahora se ha dado cuenta de que estaba equivocado y ha utilizado este sentimiento para componer una trilogía que marcará un antes y un después en su carrera.

«No lo había explicado, pero estas últimas canciones forman parte de un EP. Son tres canciones que destacan tres momentos por los que todo el mundo pasa después de dejarlo con alguien», ha declarado durante la entrega de los Premios Dial. Mientras tanto, Laura sigue defendiendo su estrategia de no entrar en ningún problema mediático. No quiere que nada ni nadie entorpezca sus planes y considera que hay ciertos aspectos que pueden entorpecer su trayectoria como influencer.

El objetivo de Laura es seguir creando contenido sin necesidad de dar explicaciones sobre su vida privada. Cada vez son más los que aseguran que nunca volverá a ser amiga de Álvaro. Se siente profundamente molesta y traicionada por el cantante, quien ha aprovechado el tirón para expresar unos sentimientos que teóricamente tendrían que haber permanecido en la sombra.