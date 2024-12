Alerta roja por nevadas: estas son las zonas más afectadas de España

Estas son las zonas más afectadas de España por esta alerta roja que ha vuelto a activar. Estamos ante una serie de cambios destacados que pueden ser los que marcarán un antes y un después. El primer gran temporal del invierno sabe muy bien qué es lo que nos está esperando en unos días en los que quizás debemos empezar a prepararnos para una tendencia que seguirá al alza. Las temperaturas se han desplomado y lo peor puede estar por llegar.

La alerta roja por nevadas es una realidad que pensábamos que no volveríamos a ver en estos días. Es importante estar pendiente de una serie de cambios que puede llegar a ser los que marquen la nueva era que tenemos por delante. Queremos ver llegar un giro radical que acabará imponiéndose en unas jornadas que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta que estamos ante una temporada en la que todo es posible. Empezamos a prepararnos para un cambio que puede llegar a ser especialmente destacado en unos días en los que hay que estar pendiente de la previsión del tiempo. La AEMET no deja dudas sobre lo que nos espera.

La alerta roja por nevadas está activada

Estos días pasados hemos descubierto la importancia de estar pendientes de unas alertas que indican que no nos podemos mover de esta ciudad. Por lo que, debemos estar muy pendientes de una situación que puede llegar aser lo que marque un antes y un después.

La previsión del tiempo de estas jornadas puede llegar a ser las que nos acompañen en unas jornadas que puede cambiar todo. Estamos viendo este descenso de las temperaturas que han acabado siendo las que nos han acompañado en un fin de semana largo que ha acabado de la peor forma posible.

Este descenso de las temperaturas llega de la mano de una situación cambiante que puede llegar a ser la que nos haga pensar en este descenso de las temperaturas que sumadas a las lluvias pueden acabar en nevadas importantes. Estamos ante una situación en la que todo es posible. Desde unos cambios destacados provocados por esta situación de inestabilidad, hasta un giro de guion en el que todo puede acabar siendo posible. Las alertas nos indican las zonas en las que la circulación puede ser peligrosa, se pide extremar las precauciones y en la medida de lo posible quedarse en casa.

Estas son las zonas más afectadas de España

Las zonas más afectadas de España serán aquellas en las que debemos empezar a prepararnos para vivir unas jornadas plenamente invernales. Con unas cifras que nos indican que el invierno ha llegado, debemos estar pendientes de lo que está a punto de pasar.

Las alertas según la AEMET están activadas en: «Nevadas moderadas y localmente fuertes con acumulados significativos en Pirineos y cordillera Cantábrica. Lluvias persistentes en el Cantábrico oriental y en zonas bajas de los Pirineos. Heladas moderadas en Pirineos. Viento del noroeste fuerte con rachas muy fuertes en zonas del este peninsular y Baleares durante las primeras horas del día».

Tal y como nos indica esta previsión del tiempo: «Durante este día la Península y Baleares seguirán bajo la influencia de una masa de aire ártico que, junto al acercamiento de una borrasca mediterránea, se espera que deje precipitaciones en amplias zonas de la mitad norte peninsular y Baleares, sin descartarse algunos chubascos en Alborán. Serán más abundantes y persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineos. Habrá nevadas moderadas a fuertes durante la primera mitad del día en amplias zonas de la mitad norte peninsular. La cota se situará aproximadamente en los 700/900 m, subiendo en la mitad occidental a 1000/1200 m. Se prevén acumulados significativos en interiores del extremo norte, especialmente en Pirineos y cordillera Cantábrica por encima de 1200 m. En Canarias predominarán los intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas seguirán descendiendo, moderadamente en el sur peninsular y Baleares. Las heladas afectarán a la mayor parte del interior de la mitad norte y del cuadrante sureste peninsular, llegando a ser moderadas en Pirineos. Soplará viento de norte y noroeste en la Península y Baleares, que durante las primeras horas del día tendrá intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en algunas zonas del este peninsular y Baleares, amainando a partir del mediodía. En Canarias soplarán alisios moderados con intervalos de fuerte».

Por lo que, tocará estar pendiente de una serie de cambios que llegarán a toda velocidad y que pueden ser los que nos afecten de lleno. El invierno parece que se adelanta y lo hace a toda velocidad, ante unas cifras que son totalmente inesperadas y nos afectarán de lleno.