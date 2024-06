Alerta del Meteocat: será un fin de semana pasado por agua en Barcelona

Un fin de semana largo pasado por agua es lo que se espera que pase en Barcelona, el Meteocat ha lanzado una seria advertencia. Para todos aquellos que quieran descubrir lo mejor de estos días, nada mejor que empezar a prepararse para vivirlos al máximo.

Habrá llegado el momento de comenzar a pensar en una celebración que puede acabar de la peor forma posible. Especialmente si tenemos en cuenta que lo que hacemos normalmente en esta festividad es mirar un poco más allá con la playa de protagonista.

El Meteocat lanza una alerta

Estamos en verano, pero eso no quiere decir que tengamos que estar siempre preparados para el Sol y la playa sino más bien todo lo contrario. Estaremos enfrentándonos a una serie de elementos que son claves para esta época del año y que quizás no habíamos imaginado. No siempre hace bueno en verano.

La prueba de que debemos estar atentos a la previsión del tiempo es que hay que estar muy pendiente de un cielo que va cambiando por momentos. Lo hemos visto en un mes de junio donde hemos asistido a una DANA que realmente se ha convertido en la gran protagonista de estos días.

Sin duda alguna estamos ante una anomalía que puede alargarse con el paso del tiempo y de las horas. Siendo un elemento clave para poder afrontar determinados problemas que van llegando por momentos y que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia en todos los sentidos.

Este verano se está cebando en un norte del país que está recibiendo lo mejor de una serie de elementos que son fundamentales. Por lo que podemos empezar a hacer planes para la noche más mágica del año de la mano de una serie de elementos que nos acompañarán en estos momentos.

La lluvia puede acabar con un sol que en estos días ha sido el gran protagonista sin duda alguna. Podrás conseguir una serie de elementos que realmente pueden acabar siendo los que nos acompañen en este momento. Por lo que, si tienes planes cerca de la playa para este San Juan, no lo dudes, ha llegado el momento de poner en práctica estos detalles.

Al final lo que conseguirás es evitar o quizás disfrutar de una lluvia en Barcelona que después de meses de sequía es bienvenida a gran parte de la población.

Será un fin de semana pasado por agua en Barcelona

La tendencia a la que nos enfrentamos estos días se va estabilizando y acabará siendo un verano que llega antes a su máximo de temperatura. Pero cuidado, no en todas partes van a sentir este aumento de temperatura. Habrá zonas del país en las que no tendremos la suerte de sentir ese calor natural de la temporada, sino que tendremos que sacar el paraguas.

La previsión de la AEMET no deja ninguna duda de lo que le espera a Cataluña: «Cielo nuboso en la mitad oriental, el litoral central y la vertiente norte del Pirineo, y predominio de cielo poco nuboso en el resto, con intervalos de nubosidad de evolución diurna en el prelitoral por la tarde. Se esperan precipitaciones en el litoral y prelitoral central la primera mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes a primeras horas; en el cuadrante nordeste también se esperan, parte en forma de chubasco y continuando las primeras horas de la tarde; en el Valle de Arán, probables precipitaciones débiles y dispersas la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en descenso en el litoral y el prelitoral central, ligero descenso en la vertiente norte del Pirineo y sin cambios en el resto. Viento moderado del noroeste en el Ampurdán y mitad sur de Tarragona, siendo ocasionalmente fuerte y sin descartar rachas muy fuertes la primera mitad del día; en el resto, viento flojo variable, con intervalos de viento del este en el litoral central».

En España la situación es muy distinta: «Se prevé una situación de estabilidad en casi todo el país, con cielos poco nubosos o intervalos nubes altas en general. Únicamente en el extremo norte peninsular se prevé un predominio de cielos nubosos, con probables precipitaciones débiles en el Cantábrico, alto Ebro y Pirineo occidental, sin descartarlas en el norte de la Ibérica, así como probables chubascos matinales en el nordeste de Cataluña. Asimismo, se prevén intervalos de nubes de evolución en tercio oriental, meseta norte y Mallorca, con posibilidad de algún chubasco aislado en la Ibérica oriental y Baleares y, con mayor probabilidad, en Cataluña y Mallorca. En Canarias intervalos nubosos en los nortes. Posibles brumas y bancos de niebla matinales en montañas del extremo norte y aledaños y en litorales del sureste». No sólo la lluvia debe ser la protagonista, también las temperaturas serán claves en estos días: «Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste y Baleares y aumentarán en el noroeste, Andalucía y Canarias. Se espera que alcancen los 36-38 grados en el Guadalquivir, interior de Huelva y Cádiz y en el valle del Guadiana en Badajoz. Las mínimas aumentarán en general».