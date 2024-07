Alejandra Rubio, furiosa con Terelu Campos por lo que ha hecho durante su última aparición

El caso de Alejandra Rubio y Terelu Campos demuestra las complicaciones y presiones que pueden surgir cuando la vida privada se mezcla con la exposición mediática. Mientras intentan mantener una imagen pública unida, las tensiones internas reflejan los desafíos de gestionar la privacidad y el apoyo familiar en los platós de televisión. Con el embarazo de Alejandra como telón de fondo, es crucial observar cómo madre e hija resuelven las últimas situaciones que se han llevado a cabo en Telecino. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que Terelu promete que disfruta de una relación muy estrecha con su primogénita, pero ¿está diciendo toda la verdad?

Alejandra Rubio ha manifestado su descontento con su madre tras su última aparición en televisión. El conflicto ha surgido después de que Terelu, durante su intervención en el programa ‘¡De Viernes!’ el pasado 20 de junio, revelara detalles íntimos de la relación entre Alejandra y Carlo Costanzia, algo que la influencer no se ha tomado demasiado bien. Insiste en que su vida privada solo le pertenece a ella, por eso ha tardado mucho en compartir ciertas parcelas. Es cierto que ha vendido una exclusiva para anunciar que va a ser mamá, pero no es un comportamiento habitual y desea que Terelu lo tenga en cuenta.

La hermana de Carmen Borrego sorprendió a muchos al abordar temas personales de su hija durante su participación en el citado programa. Compartió cómo se enteró del embarazo de Alejandra, relatando que su hija le dio la noticia de manera inesperada y cómo reaccionó con un simple «ah vale». Aunque destacó su apoyo incondicional a Alejandra y su pareja, independientemente de la decisión que tomaran respecto al embarazo, la revelación de estos detalles ha generado conflictos en su relación.

El entorno de Terelu Campos confirma los rumores

Una fuente cercana a la familia ha revelado que Alejandra no fue informada de todos los detalles de la aparición televisiva de su madre, lo que provocó un fuerte enfado por parte de la joven. «Terelu no avisó a su hija de que estaría en televisión. Es verdad que le dijo que le tocaría hablar sobre el tema, pero no le dio todos los detalles. Alejandra se enfadó tanto que no dudó en recriminárselo», declara un testigo que prefiere no desvelar su identidad en ’20 Minutos’.

La falta de comunicación y la exposición de su vida privada en televisión han agravado las fisuras en la relación entre madre e hija, especialmente en un momento tan delicado como el inicio del embarazo de Alejandra. En el otro vértice tenemos a Carlo Costanzia, quien no está dispuesto a involucrarse en un tema tan complejo como este.

Durante su entrevista en ‘¡De Viernes!’, Terelu Campos también reveló cómo Alejandra se enteró de su embarazo mientras estaba de viaje por el Levante, descubriéndolo a través de una prueba que resultó positiva de inmediato. Terelu enfatizó que, a pesar de la sorpresa, apoyaba plenamente a su hija: «Tuve muy claro desde el principio decirle: ‘Yo voy a estar aquí, no tengas la menor duda. En la decisión que toméis o que tomes’».

Terelu Campos, incomoda con el comportamiento de su yerno

Las declaraciones de Carlo Costanzia, hablando de su vida sexual con Alejandra en presencia de Terelu, añadieron un nivel adicional de incomodidad y polémica. Muchos rostros, como el presentador Joaquín Prat, han criticado esta actitud y la aparente complacencia de Terelu al escuchar tales detalles íntimos en directo. La «complicidad» mostrada por Terelu con su yerno ha sido vista por algunos como una actitud forzada, generando aún más controversia.

La incorporación de Terelu en ‘¡De Viernes!’ ha generado muchas especulaciones. Algunos medios han sugerido que podría haber recibido una suma considerable por su participación en el programa, con cifras que superan los 100.00 euros. Estos rumores han alimentado aún más la percepción de que la entrevista podría haber tenido un componente económico detrás, lo que ha exacerbado las críticas hacia la comunicadora.

La versión de Alejandra Rubio

A pesar de las palabras públicas de Terelu y Alejandra negando sus problemas, las fuentes cercanas indican que la realidad es distinta. Madre e hija estarían intentando «lanzar balones fuera» para evitar que los periodistas profundicen en sus conflictos internos. Sin embargo, la tensión es palpable, especialmente en un momento tan sensible como el embarazo de Alejandra. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo se desarrolla esta historia.

De momento Alejandra le ha prometido a su amiga Pilar Vidal, durante el pódcast que presenta la periodista, que está encantada con Terelu Campos y que en su familia no hay fricciones.