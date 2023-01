Conciertos, fiestas, idas y venidas. La pareja de cantantes Aitana y Sebastián Yatra ya pasean su amor por las calles de Barcelona, aunque siguen sin confirmar a quienes les preguntas si están juntos pero cada vez están más unidos.

De hecho, muchos se preguntan qué hace Yatra en España todavía porque de momento no le ata nada aquí profesionalmente.

Los han visto: Aitana y Sebastián Yatra ya pasean su amor

Para muchos es un secreto a voces porque se les ve juntos y acaramelados en fiestas y ahora parece que se ven a diario. El programa Socialité de Telecinco dio a conocer unas imágenes donde los dos cantantes están por Barcelona sin esconderse.

Sería el pasado 15 de enero cuando la catalana y el colombiano fueron vistos. Luego las redes se hicieron eco de su encuentro en la estación de esquí de Baqueira Beret, donde los dos se lo pasaron en grande siempre juntos.

Socialité daba a entender que estuvieron juntos viendo a los padres de Aitana y luego es cuando se fueron a practicar esquí.

Ahora ya no estarían en España porque se dice que se han ido a Los Ángeles para grabar un tema juntos. En este caso se trata de un tema profesional , pero no se separan y seguro que los pillan dando paseos o mostrando su amor en la ciudad.

Recordemos que Aitana y el actor Miguel Bernardeau dejaron su relación hace poco. Y las malas lenguas aseguraban que todo fue por culpa del colombiano, porque ambos presuntamente ya habían estado juntos en diversos escenarios, tanto en la televisión como fuera de ella. Otros dicen que Yatra ha sido el apoyo de la cantante pero lo cierto es que los vieron dándose un beso en una fiesta y no hace tanto.

También hay más señas de que la pareja no se separa, según lo que publica la revista ‘¡Hola!’ donde se da a entrever que el colombiano ya está haciendo vida en la casa de Aitana. Y el cantante no solamente conoce a sus padres si no también a Olga, prima de la catalana.

De manera que en Madrid también han estado juntos y en casa de ella, pues se ha visto a Yatra con una maleta. Al final, es inevitable que escondan su amor y seguramente veremos sorpresas (bueno, no tantas) en las redes. Dejemos pasar el tiempo que es sabio. Una pareja que siempre ha estado conectado y que el feeling entre ellos ha traspasado la pantalla.