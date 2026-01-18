La AEMET alerta del peligro de la borrasca Harry que amenaza a estas zonas: «Puede haber daños»

La borrasca Harry que amenaza a estas zonas, puede haber daños importantes, por lo que la AEMET lanza una alerta ante este peligro. Es importante estar preparados para una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que serán los que nos marcarán muy de cerca. Con la mirada puesta a algunos datos que pueden ser esenciales.

Los expertos no dudan en lanzar un importante comunicado que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo clave. Con algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que será el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. España se prepara pare recibir la borrasca Harry en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Puede haber daños ante la llegada de este peligro

Hay un peligro que puede llegar a toda velocidad que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede ser esencial en estas próximas jornadas que tenemos por delante y nos afectará de lleno.

Tocará empezar a prepararnos para lo peor, en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede ser clave en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Este peligro que quizás no hubiéramos visto llegar hasta el momento.

Será la hora de seguir las indicaciones de una AEMET que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración con ciertos detalles que serán esenciales y que, nos afectarán de lleno en estos días de invierno.

La AEMET activa todas las alertas ante la llegada de la borrasca Harry

La borrasca Harry será uno de los elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, tocará estar preparados para unos cambios que pueden ser esenciales y nos afectarán de lleno.

Tal y como nos explican desde la previsión del tiempo de la AEMET: «El aislamiento de una masa de aire frío sobre la Península y Baleares dejará cielos muy nubosos con precipitaciones en el norte y nordeste peninsular, Baleares, litoral mediterráneo, Andalucía y Alborán. Serán más fuertes y persistentes en la mitad nordeste, sin descartar acumulados significativos en Cataluña. También se esperan fuertes en menor medida en el área de El Estrecho. Se esperan en forma de nieve en los principales sistemas montañosos con cotas desde los 1400-1600m en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados. En el resto, la cota se situará en torno a 700-1100m, y se esperan acumulados sólo de forma puntual, mientras que en general serán débiles, sin descartarse que se den en zonas llanas de la meseta norte. En Canarias, cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones que pueden ser moderadas y persistentes en el norte-nordeste de las islas montañosas.

Se esperan algunas brumas y bancos de niebla en los sistemas montañosos, sobre todo del norte y oeste, y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta, valles atlánticos y Galicia. Temperaturas máximas en descenso en zonas puntuales de la meseta norte, bajo Ebro y el litoral sureste, mientras que en el resto predominarán los ascensos ligeros. Temperaturas mínimas ligero descenso en la mitad sur, Pirineos y Baleares, y en ascenso en puntos del Cantábrico. En Canarias, sin cambios. Heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares y en la meseta, moderadas en cumbres».

Las zonas más afectadas por este fenómeno: «Precipitaciones que pueden ser fuertes en la zona del Estrecho, Baleares y en Cataluña, donde además pueden ser persistentes. Nevadas con acumulados significativos en Pirineos, en el Sistema Central, Cordillera Cantábrica y en menor medida, en la Ibérica Norte; también pueden darse nevadas en zonas llanas de la meseta norte. En Canarias, posibilidad de rachas muy fuertes de componente norte. Viento del norte en general en la Península, moderado en los litorales y flojo en el interior. En las islas Baleares será moderado de componente sur rolando y amainando a este flojo, mientras que en Alborán soplará un poniente con momentos de variable en horas centrales para rolar a levante. En Canarias, viento del noroeste rolando a nordeste moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes».