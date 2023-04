¡Sorpresa! Los fans de ‘Pasapalabra’ no salen de su asombro porque han descubierto que Roberto Leal tiene nuevos planes. El presentador ha compartido una publicación en sus redes sociales que ha desatado todos los rumores. ¿Dejará el programa para dedicarse a la música? Talento no le falta. Antes de profundizar en esta noticia debemos recordar un dato. ‘Pasapalabra’ es uno de los espacios más vistos de Antena 3. Siempre se lleva el famoso “minuto de oro” de las audiencias. Sería una gran pérdida. Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que ese está contando últimamente? La respuesta es clara: Roberto tiene las ideas claras.

Los nuevos planes de Roberto Leal

La verdad solo tiene un camino y Roberto Leal lo sabe, por eso se ha sincerado en sus redes sociales. No. No va a abandonar ‘Pasapalabra’, eso es un bulo que circula, pero que no tiene ningún tipo de fundamento. Lo que sí es cierto es que el presentador ha apostado fuerte por una aventura que nada tiene que ver con la televisión. Va a colaborar con un conocido cantante. Roberto es un gran amante de la música, siempre lo ha dicho, y ahora se ha atrevido a dar el paso definitivo. ¿Cómo saldrá este experimento? De momento está recibiendo críticas muy positivas.

El artista que tendrá el placer de cantar junto a Roberto Leal es Fran Perea. El famoso actor de ‘Los Serrano’ está celebrando sus 20 años de carrera musical haciendo nuevas versiones de los temas que publicó en su primer disco. Ha colaborado con otros cantantes, pero nadie se imaginaba que fuera a convencer al presentador de ‘Pasapalabra’. Fran ha publicitado el proyecto en sus redes sociales y ya se ha convertido en un éxito. A nadie le extraña. Era cuestión de tiempo.

Está es la canción de Roberto

¿Cuál de todos los temas de Fran Perea ha conquistado a Roberto Leal? La respuesta es clara: ‘Mi corazón’. El presentador ha aportado su granito de arena. Ha cambiado la mítica canción. Le ha dado un toque de aire fresco. Cantará un rap introductorio que ya está siendo muy aplaudido. Eran pocos los que sabían que el líder de ‘Pasapalabra’ tenía talento para la música, pero lo cierto es que es una caja de sorpresas. No solamente sabe cantar y entretener a la audiencia. También tiene una gran destreza dibujando. En resumen: es todo un artista, por eso se lleva también con Fran Perea.

¿Deja ‘Pasapalabra’?

Cuando anunció que iba a colaborar con Fran Perea saltaron todas las alarmas. Sus fans celebraron la noticia y los del cantante también, pero los seguidores de ‘Pasapalabra’ empezaron a especular e hicieron sonar todas las alarmas. ¿Qué hay de cierto en los rumores? Nada. De momento Roberto no tiene ninguna intención de abandonar la televisión. Es más, él no ha hecho ningún tipo de declaración en este sentido. Lo que pasa es que sus últimos movimientos se han malinterpretado.

‘Pasapalabra’ cada vez tiene más peso dentro de Antena 3 y los responsables de la cadena no consentirán que Roberto abandone el proyecto. Naturalmente no le pueden obligar a nada, pero llegado el momento le podrían ofrecer mejores condiciones. En la actualidad no es necesario. Todo lo contrario. Leal es muy inquieto y asegura que trabajar en el citado concurso le ha servido para darse cuenta de que tiene otra inquietud: la lexicología.