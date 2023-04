Ana Obregón ha concedido una entrevista en exclusiva en la que ha explicado de qué modo tuvo a quien en realidad es su nieta y no su hija como se había informado hace una semana. Una entrevista para la revista Hola!, la misma publicación que dio a conocer la noticia de su maternidad por gestación subrogada y que tanto debate ha generado. En la entrevista que ha visto hoy la luz, la actriz y presentadora explica todo el proceso que ha seguido para poder llevar a cabo la que habría sido una de las últimas voluntades de su hijo, fallecido hace tres años. Estas son las 10 frases más impactantes de la entrevista de Ana Obregón.

Las frases más impactantes de la entrevista de Ana Obregón

La revista ¡Hola! publica hoy en portada la primera imagen de Ana Obregón con Ana Sandra Lequio Obregón, su nieta y no su hija por gestación subrogada como se había dicho en un principio. La actriz ha explicado que el bebé ha llegado al mundo porque su hijo, Aless Lequio quería dejar descendencia a pesar de su enfermedad y el hecho de que falleciera. Un deseo que por lo visto comunicó a sus padres poco antes de fallecer.

«Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Álex: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó a su padre y a mí una semana antes de fallecer», declara Ana Obregón en la que es una de esas frases impactantes que deja la entrevista.

Pero no es la única, también dice a modo de casi respuesta para quienes la critican por lo que ha hecho: «Nunca he pensado en abandonar esta idea, no. No me he rendido. He luchado a través del océano, con uñas y dientes, por tener un poquito de mi hijo, de Aless».

Pero además explica que será siempre sincera con la niña y que le va a decir que: «es la hija de un héroe».

Otra de las frases que más impactan de la entrevista es cuando dice: «La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo».

En la entrevista Obregón explica también que el deseo de su hijo no era tener sólo a un bebé sino tener a más de uno por lo que no descarta la idea de tener más, algo que resulta impactante. En concreto dice: «Álex quería tener 5 hijos, así que a lo mejor llega el niño».

Sobre el proceso de la gestación subrogada explica que han sido tres largos años pero que no ha cesado en su empeño de hacer cumplir la voluntad de su hijo, «Desde ese momento, lo único que me ha permitido seguir viviendo cada día, cada segundo, es cumplir la misión de traer al mundo a una hija de Aless».

Por otro lado explica que fueron varios los intentos que hubo hasta lograr que por fin se produjera el embarazo de quien ha gestado a su nieta. «Ha sido una batalla, un largo camino, pero es lo que me ha mantenido con vida. Es que si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí».

Sobre el debate generado por su decisión de tener a este bebé, Obregón dice no entender nada y da otra declaración que sorprende a muchos ya que explica: «Mira, yo no me he movido de este apartamento nada más que para ir al pediatra. Llego al pediatra y, viendo la edad que tengo, me preguntan: ‘¿Es hija adoptiva? ¿Es una subrogación? Pues fenomenal. Bendiciones.»

Y sobre el hecho de haber llevado a cabo la última voluntad de su hijo, aclara para quienes puedan estar en contra: «Si el testamento y la última voluntad de mi hijo era eso, ¿cómo no lo voy a hacer? Si yo le juré que lo iba a salvar y no pude salvarlo, ¿cómo no voy a hacer lo que él quería que hiciera?».

Por último deja claro la alegría y esperanza que le ha traído este bebé tras todo lo que ha vivido los últimos años:»… me he tenido que enfrentar a la muerte de mi hijo y a la de mis padres y, claro, ya no tenía miedo a nada. Antes de que supiera que venía al mundo Anita, pensaba: ‘Bueno, a mí qué me puede pasar, si lo mejor que me puede pasar es que me muera…’. O sea, yo estaba deseando, ¿sabes?, no sé cómo explicarte lo que ha sido mi vida. Pero ahora va a ser todo lo contrario. He vuelto a vivir. Tengo una razón para vivir…» y más adelante sobre el hecho de que el parto se adelantara tres semanas: «Ya quería venir, madre mía, ella quería venir ya y, desde el cielo, su papá ya quería que estuviera aquí conmigo y que cambiara mis lágrimas de tristeza y de horror por estas lágrimas de alegría».