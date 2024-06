‘La tierra de las mujeres’, la serie dramática española protagonizada por Eva Longoria

La última semana de junio se estrenan en las plataformas de streaming numerosas e interesantes series como El tatuador de Auschwitz en Movistar Plus+, The Veil en Disney+, My Lady Jane en Prime Video y La tierra de las mujeres en Apple TV+.

Esta última es una nueva producción de Bambú para Apple, después de Now & Then, que adapta la novela La tierra de las mujeres de Sandra Barneda. Una serie dramática de seis episodios se estrenará mundialmente con los dos primeros episodios este 26 de junio seguidos de nuevas entregas cada miércoles hasta el 24 de julio.

Una producción internacional

La serie Tierra de mujeres ha sido creada por Ramón Campos (El caso Asunta), Gema R. Neira y Paula Fernández y ha sido dirigida por Carlos Sedes, el ganador del Premio Iris. La serie está producida por Bambú Studios y cuenta con la producción ejecutiva del showrunner Campos, Neira, Sedes, la ganadora del Premio Iris Teresa Fernández-Valdés, Ben Spector, Sandra Condito y Eva Longoria.

Una serie que ha contado con un reparto internacional liderado por Eva Longoria, acompañada por las actrices Carmen Maura y Ariadna Gil. Además, ha contado con rostros habituales de la televisión estadounidense como Amaury Nolasco (Prison Break) y James Purefoy.

Esta serie se ha rodado en varias localizaciones de Cataluña como el Ampurdán. Uno de los puntos fuertes de la serie es la banda sonora que incluye a interpretes catalanes como Vallvé, Manel, La abuela, Blaumut o Renaldo y Clara. Un drama romántico en el que los ingredientes son el vino, el amor y los secretos.

¿De qué trata La tierra de las mujeres?

Esta serie cuenta la historia de Gala (Eva Longoria) que es una neoyorquina con síndrome del nido vacío cuya vida da un vuelco cuando su marido implica a toda la familia en sus turbios problemas financieros. Gala se ve obligada a huir de la ciudad junto a su madre (Carmen Maura) y su hija universitaria (Victoria Bazúa).

Las dos deciden huir para escapar de los peligrosos criminales con los que el marido de Gala, ahora desaparecido, está en deuda. Al final deciden esconderse en Muga un encantador pueblo vinícola de Cataluña del que huyó la madre de Gala hace 50 años. Su madre juró que no volvería jamás a este pueblo, pero ante la necesidad decide utilizarlo como escondite.

Una vez que llegan al pueblo les cuentan que el dueño es Amat (Santiago Cabrera) que lidera la cooperativa del pueblo. Las tres intentarán comenzar su vida de nuevo y mantener escondidas sus verdaderas identidades. Pero pronto los cotilleos se propagan rápidamente en el pequeño pueblo y poco a poco se irán conociendo sus secretos y escondidos problemas de la familia de Gala.

El reparto de La tierra de las mujeres

Esta serie La tierra de las mujeres está protagonizada por un grupo de mujeres lideradas por la actriz Eva Longoria, a la que todos conocemos por su trabajo en la serie Mujeres desesperadas. Esta actriz interpreta el papel de Gala y las actrices Carmen Maura y Victoria Bazúa, interpretan los papeles de su madre y su hija universitaria, respectivamente.

Además, en el reparto de esta serie están los actores Santiago Cabrera, Gloria Muñoz, Ariadna Gil, Juan Pera, Pep Anton Muñoz, Jim Kitson, Amaury Nolasco y James Purefoy, entre otros muchos.

Now & Then, la otra serie de Bambú en Apple TV+

La otra serie de Bambú en Apple TV+ es Now & then, cuya primera temporada acaba de llegar a su fin y se ha convertido en una gran éxito de audiencia y crítica. Una ficción que se estreno el 20 de mayo en esta plataforma de streaming en la que se hace una reflexión sobre el peso de los secretos y las mentiras y como al final el pasado siempre vuelve aunque queramos ocultarlo con todas nuestras fuerzas.

Esta serie española de Apple TV+ cuenta la historia de un grupo de amigos de la universidad que ven cómo sus vidas cambian para siempre tras un fin de semana de fiesta que acaba con uno de ellos muerto. Veinte años después de esa noche trágica, los cinco restantes se reúnen cuando una amenaza pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas.

Los creadores de la serie Now & Then Ramón Campos y Gema R. Neira son los creadores de este interesante thriller que ha sido ambientado en Miami. La serie ha contado en el reparto con los actores secundarios Rosie Perez y Zeljko Ivanek. Un reparto internacional en el que han participado actores españoles como Maribel Verdú, mexicanos como José María Yazpik y Marina de Tavira, argentinos como Soledad Villamil y colombianos como Manolo Cardona.

La tierra de las mujeres y Now & Then son dos series que se han convertido en la apuesta de Apple TV+ para esta primavera y verano. Dos series originales y diferentes que están sorprendiendo a la audiencia de esta plataforma de streaming.