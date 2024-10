Sólo tiene 10 episodios de menos de media hora y es la comedia del año: sólo está en Netflix

Una de las grandes sorpresas de este año ha sido el éxito de la serie de comedia romántica Nadie quiere esto (Nobody Wants This). Una ficción original, compleja y muy adictiva que tiene enganchados a muchos usuarios de Netflix. Esta serie se estrenó el 26 de septiembre y ya acumula más de 15,9 millones de visualizaciones. De hecho ha logrado destronar al éxito del momento: Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez. Nadie quiere esto está protagonizada por los actores Adam Brody y Kristen Bell y cuenta la historia de una pareja formada por dos personas muy diferentes: Joanne, una agnóstica presentadora de un podcast de amor y sexo, y Noah, un joven rabino que acaba de terminar su relación con su novia de toda la vida. La historia de Joanne y Noah ha enamorado a muchos espectadores en todo el mundo.

Tal ha sido la respuesta de audiencia que la plataforma de streaming Netflix ya ha confirmado que habrá una segunda temporada de la serie Nadie quiere esto. Además, el final de la serie, que no vamos a contar por no hacer spoiler, es lo suficientemente abierto para permitir una segunda entrega y que continúe esta historia de amor. Aunque la creadora de la serie Erin Foster seguirá en esta segunda entrega como productora ejecutiva, Netflix ya ha confirmado que contará con un nuevo equipo creativo ya que Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan (Girls) se incorporan a la serie como nuevos showrunners.

¿De dónde viene el título de la serie Nadie quiere esto?

Lo primero que sorprende de esta serie es el título: ¿Por qué nadie quiere esto? La relación entre Joanne y Noah es el típico amor a primera vista, pero su entorno desde el primer momento muestra su disgusto por su relación. Los dos pertenecen a dos mundos totalmente opuestos y nadie se lo va a poner fácil. Además, en el caso de Noah pretende sustituir al actual rabino y su entorno no entiende que tenga una relación una shiksa, una mujer no judía. ¿Sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?

La serie cuenta con 10 episodios de media hora de duración y está basada en las experiencias personales de su creadora Erin Foster, cuyo marido es judío, pero no es rabino como el protagonista de esta serie. Ella ha volcado en esta nueva ficción lo que sufren las parejas en ese entorno y cuáles son los obstáculos que tienen que superar.

Nadie quiere esto intenta sacar a la luz los problemas que puede tener una pareja por el entorno social y religioso. Una ficción que ha triunfado por su autenticidad y la brillante interpretación de los protagonistas Kristen Bell y Adam Brody. También ha sorprendido porque el problema que plantea representa los desafíos y las contradicciones del amor moderno: por un lado se defienden las relaciones basadas en el amor y por otro es la propia sociedad la que obstaculiza las que no se ajustan a lo habitual.

El reparto de esta serie de comedia de Netflix

La serie Nadie quiere esto está protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, que dan vida a Joanne y Noah y han conquista a los usuarios de Netflix con su interpretación de esta compleja pareja. A la actriz Kristen Bell la conocemos por protagonizar Veronica Mars o por su papel en The Good por el que logró una nominación a un Globo de Oro en 2018.

Además, en el reparto de esta serie están los actores Justine Lupe como Morgan, Timothy Simons como Sasha, Jackie Tohn como Esther, Michael Hitchcock como Henry, Paul Ben-Victor como Ilan, Sherry Cola como Ashley, Shiloh Bearman como Miriam, Stephanie Faracy como Lynn, Emily Arlook como Rebecca y Tovah Feldshuh como Bina, entre otros.

La segunda temporada de la serie

Por ahora no ha trascendido mucho de la segunda temporada de Nadie quiere esto, pero parece que mantendrá a sus protagonistas debido a la gran química. El resto de los personajes secundarios también resultan imprescindibles para las nuevas aventuras de los protagonistas de esta miniserie.

En cuanto al argumento de esta segunda temporada es todavía un misterio, pero debido al final de la primera entrega con ese beso tan romántico de Noah que ha emocionado a todos sus seguidores, la pareja tendrá que superar muchas dificultades para poder estar juntos. Por lo tanto, en los próximos episodios seguro habrá dramas familiares, dudas, conflicto y mucho amor verdadero. Además, la serie puede profundizar en las relaciones de otros personajes como sus hermanos, Morgan y Sasha.

Lo que está claro es que Nadie quiere esto se ha convertido en una de las grandes sorpresas para Netflix y todos sus usuarios este otoño. Las películas y las series románticas se han convertido en un nuevo filón para las plataformas de streaming.