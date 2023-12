La miniserie que vas a ver en una tarde es de Netflix y todo el mundo habla de ella

Si estás buscando una serie para ver en una tarde, no te puedes perder Una familia normal. Una intensa miniserie de Netflix de intriga policial protagonizada por una familia sueca aparentemente normal que vive en un chalé en un barrio elegante, pero que en el fondo tiene mucho que ocultar.

La serie Una familia normal consta solo de seis episodios de unos 45 minutos y ha sido dirigida por Per Hanefjord y creada por Hans Jörnlind y Anna Platt. Una miniserie que está basada en la novela homónima del escritor y psicólogo Mattias Edvardsson. Una compleja serie de intriga en la que un asesinato destapa toda una serie de conflictos y traiciones familiares.

Una familia aparentemente normal

Los protagonistas de esta miniserie son los Sandell, una familia sueca normal y corriente compuesta por un párroco (Adam), una abogada (Ulrika) y su hija de 19 años (Stella). Según la sinopsis de Netflix: “Llevan una vida aparentemente idílica en una elegante zona residencial a las afueras de Lund. Hasta que, un buen día, Stella es detenida y acusada de asesinato, y todo cambia. Sus padres están destrozados y no saben qué hacer. ¿Qué ha pasado? Quieren ayudar a Stella como sea, pero ¿conocen a su hija? Es más, ¿se conocen el uno al otro?”.

La serie recuerda como cuando Stella tenía 15 años es violada por un monitor adulto en un campamento con el equipo de balonmano. En ese momento la familia al ser informada del suceso decide no denunciar debido a la falta de pruebas médicas y la posible revictimización de Stella.

Cuatro años después, Stella trabaja en una cafetería y tiene constantes peleas con sus padres por su decisión de dejar de estudiar y planificar un viaje por el mundo. Un día Stella es detenida por el asesinato de Christopher Olsen, un empresario de 32 años con el que tenía un noviazgo que su familia desconocía. Sus padres no saben que hacer porque no entienden qué a pasado. Hace cuatro años Ulrika y Adam intentaron proteger a su hija porque pensaron que no podrían ganar el caso de violación si lo llevaban a los tribunales. Ahora deciden intervenir en el caso para intentar ayudar a su hija y también protegerse de la red de secretos que urdieron hace cuatro años.

La serie Una familia normal se centra en la compleja investigación de este complejo asesinato que sacará a la luz toda una serie de secretos, mentiras y traiciones familiares. Una intensa miniserie que se ha convertido en una de las más vistas del mes de diciembre de la plataforma de streaming Netflix.

El reparto de la serie Una familia normal

La actriz Alexandra Karlsson Tyrefors interpreta el papel de la joven Stella, el actor Björn Bengtsson al sacerdote y padre de la protagonista y la actriz Lo Kaupp, el de la madre. La actriz Melisa Ferhatovic interpreta el papel de la amiga de Stella, Amina, que tiene también mucho que esconder. En el reparto de la serie también están los actores Christian Fandango Sundgren y Håkan Bengtsson, entre otros.

Lo que más está sorprendiendo a los usuarios de Netflix es el sorprendente final con el que concluye esta miniserie. Hay que fijarse mucho en las pistas que se van dejando a lo largo de la miniserie para al final ir atando cabos y comprender este final.

La serie Una familia normal se está convirtiendo en un éxito en la plataforma de streaming aunque tiene que competir este mes de diciembre con series como el final de The Crown, Berlín, El monstruo de la vieja Seúl o La paz de Marsella, entre otras. Una original serie intriga con un toque de noir nórdico y un final sorprendente que no deja a nadie indiferente.