The Caesars, la nueva serie de Martin Scorsese y Michael Hirst sobre la Antigua Roma

Si te gustan las series históricas, hoy tenemos muy buenas noticias para ti. El cineasta Martin Scorsese y el creador de la serie ‘Vikingos’ Michael Hirst, están ahora mismo colaborando para crear una nueva serie para TV. Aunque por el momento no se han dado demasiados detalles acerca de la trama de la ficción, sí podemos adelantar que girará en torno a la Antigua Roma, centrándose en la estructura política de la época. Se titulará ‘The Caesars’.

¿Cómo será la nueva serie de romanos?

‘The Caesars’ no será una miniserie, sino que llegará como una ficción que durará varias temporadas. Esos son los planes iniciales de los creadores. Claro que ya hemos conocido varios casos de series canceladas porque apenas tienen audiencia. No obstante, bajo nuestro punto de vista The Caesars lo tiene todo para triunfar. Las series históricas como Juego de Tronos o Vikingos triunfan; si a eso le añadimos un tinte político, el éxito está prácticamente asegurado. Y, además, detrás de la serie están dos grandes del mundo del cine y la televisión.

Martin Scorsese y Michael Hirst, los creadores de The Caesar

En relación al proyecto, Michael Hirst ha comentado que Martin Scorsese es un absoluto apasionado de los romanos y que desde hace años viene queriendo hacer un drama para la televisión en torno a esta civilización. Además, Michael Hirst ha adelantado que la serie se centrará en las vivencias de Julio César en su época de juventud, algo que hasta ahora nadie ha tratado ni en el cine ni en la televisión.

Fecha de estreno de The Caesars

Parece que Michael Hirst ya ha escrito el guión del primer capítulo de la serie, el cual comienza cuando el joven Julio César llega al poder. Todo parece indicar que el rodaje de la serie comenzará el próximo año 2019 y se desarrollará en Italia. Por lo tanto, no esperamos ver la serie antes de 2021.

Aunque no hay nada confirmado, es muy posible que la serie se emita en The History Channel. No obstante, también es probable que aterrice en HBO.

Una serie 100% recomendable para los amantes de las series históricas. Tendremos que esperar unos años para verla en pantalla, pero lo haremos con mucho gusto.