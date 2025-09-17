Vivir antes de enfermar: un modelo de IA predice las enfermedades con 20 años de antelación
Este modelo se entrenó utilizando datos anonimizados de 400.000 participantes en Reino Unido
Imagina un futuro en el que cada persona conozca con años de antelación las enfermedades que podría desarrollar a lo largo de su vida. Este conocimiento permitiría adoptar decisiones de salud más conscientes, desde ajustar la dieta y el ejercicio hasta someterse a revisiones médicas específicas antes de que los síntomas aparezcan. Las políticas públicas podrían diseñarse con un enfoque preventivo, priorizando recursos hacia quienes presentan mayor riesgo y reduciendo la carga de enfermedades crónicas en la sociedad.
Sin embargo, un mundo donde la información sobre la salud sea predictiva también plantea dilemas éticos: quién tiene acceso a estos datos, cómo se protege la privacidad y de qué manera se evita la discriminación por parte de aseguradoras o instituciones financieras. En este escenario, la medicina personalizada y la prevención podrían convertirse en pilares de la vida cotidiana, pero solo si se manejan con responsabilidad y regulación.
Ahora, un equipo de investigadores del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), el Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) y la Universidad de Copenhague ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial (IA) denominada Delphi-2M, capaz de predecir el riesgo individual de desarrollar más de 1.000 enfermedades, incluyendo cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes y trastornos respiratorios.
Este modelo se entrenó utilizando datos anonimizados de 400.000 participantes del UK Biobank y 1,9 millones de pacientes del registro nacional danés, lo que le permite estimar la probabilidad de aparición de diversas patologías hasta 20 años en el futuro.
A diferencia de los modelos tradicionales que se centran en enfermedades específicas, Delphi-2M evalúa múltiples enfermedades simultáneamente, ofreciendo tasas de riesgo personalizadas que se asemejan a las previsiones meteorológicas. Esta capacidad permite a los profesionales de la salud identificar de manera temprana los riesgos para cada paciente y ofrecer estrategias de prevención personalizadas.
Sin embargo, el uso de esta tecnología plantea preocupaciones éticas y sociales. Expertos advierten sobre el riesgo de que aseguradoras y bancos utilicen esta información para discriminar a individuos en función de su perfil de salud predictivo, afectando su acceso a seguros o servicios financieros. Además, la implementación de políticas sanitarias basadas en estos datos requiere una regulación estricta para evitar usos indebidos y garantizar la equidad en el acceso a la atención médica.
Pero, aunque la IA ofrece oportunidades significativas para la prevención y personalización de la atención médica, su integración en la sociedad debe acompañarse de un marco ético y legal robusto que proteja los derechos individuales y promueva un acceso equitativo a los beneficios de la tecnología.
Con un modelo de inteligencia artificial capaz de anticipar riesgos de salud, muchas de las enfermedades más comunes y debilitantes podrían identificarse décadas antes de su aparición. Entre ellas se encuentran los trastornos cardiovasculares, como infartos y accidentes cerebrovasculares, que podrían prevenirse mediante cambios en la dieta, el ejercicio y la medicación temprana. También se podrían detectar formas de cáncer en estadios muy iniciales, aumentando drásticamente las probabilidades de tratamiento exitoso.
Enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson podrían ser identificadas antes de que aparezcan los primeros síntomas cognitivos, permitiendo intervenciones preventivas o terapias que retrasen su progreso. Incluso afecciones metabólicas y endocrinas, como la diabetes tipo 2, podrían anticiparse mediante la combinación de hábitos de vida, genética y factores ambientales, transformando radicalmente la manera en que abordamos la salud a largo plazo.