La sociedad va cada vez más rápida, y eso significa que muchas de las tareas vitales del día se aceleran mucho más de lo que el cuerpo humano puede soportar, como comer. La velocidad a la que comes determinará cómo será la digestión, incluso podría reducir o no la posibilidad de padecer algunas patologías, como diabetes o sobrepeso. Comer rápido anula la capacidad de saber cuándo se está saciado y cuándo no, lo que causa que se consuman más alimentos de los necesarios.

Es fundamental comer con calma, disfrutar la experiencia que ofrece cada alimento, cada bocado. No solo la calidad de lo que se ingiere importa, sino también cómo se debe comer. Según información recogida por el BBC, el cardiólogo japonés Takayuki Yamaji, encontró que el 11,6 % de una población muestra de mil personas desarrolló, tras 5 años de estudios, síndrome metabólico. Es decir, una serie de trastornos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

Comer lento para perder peso

Cuando la velocidad con la que comes es más alta de lo que debería, además de consumir más comida, se ingiere más agua. El cuerpo se confunde y el estómago crece. Para que los procesos biológicos funcionen correctamente, hay que consumir cada bocado tranquilamente, evitando distracciones como la televisión y teniendo plena conciencia de las necesidades sin abrumar para que, de esta manera, se liberen las hormonas que ayudan en la digestión.

Es posible reducir la cantidad de lo que se come con solo disminuir la velocidad del tenedor. El ritmo de vida diario, el trabajo, homeschooling, y otro tipo de actividades, obligan a que se lleve una vida acelerada. La persona también se termina acostumbrando a comer rápido, caminando mientras se engulle a toda marcha y consumiendo comidas demasiado procesadas que, al final, solo darán un duro golpe a la balanza.

Masticar es crucial

Si se mastican unas 25 veces cada bocado, lo que significa unas 10 más de lo que se suele hacer, podría reducirse la cantidad de comida que se consume por alcanzar mucho más seguro los niveles de saciedad. Realmente no se está engañando al cuerpo cambiando la velocidad a la que comes, solo se le da la oportunidad de saber cuánto necesita.

Qué puedes hacer para comer más despacio

Come en un lugar tranquilo, limpio y libre de distracciones. No más series ni shows de televisión en la mesa.

Siempre debes comer sentado

Mastica más de 20 veces

Tu cuerpo necesita más fibra

Toma agua con cada bocado

No uses las manos, usa tenedor

Socializa al comer

Como se ha dicho siempre, el hecho de comer despacio tiene innumerables beneficios, aquí los hemos visto. La salud entra por la boca, en forma no solo de alimentos adecuados, sino de la forma de tomarlos. Es importante vivir sin prisas.