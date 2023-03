Trastorno de despersonalización: descubre qué es y si alguna vez lo has sufrido

Fact checked

En salud mental hay diversidad de trastornos que se confunden los unos con los otros. Uno de estos es el trastorno de despersonalización, y puede suceder una vez, dos, o bien varias y alargarse en el tiempo siendo realmente un problema para aquellas personas que lo sufren.

Seguramente alguna vez te has notado extraño en tu cuerpo, te has mirado al espejo y has tenido la sensación de que no eres tú. Pero esto tiene matices, porque suele ser bastante complicado de detectar.

¿Cuáles son los síntomas del trastorno de despersonalización?

Una de las cosas que sucede es una especie de desconexión con el propio yo. Esto pasa tanto con el cuerpo como con la mente, y puede ser signo de algunos otro trastornos como la ansiedad.

Algunas personas experimentan esta sensación durante unos minutos, pero otros lo sienten durante semanas y tienden a asustarse. No se trata de alejarse de la realidad, como sucede con otros trastornos si no que, quienes lo sufren son totalmente conscientes de ello y tienen claro lo que sucede en ese momento.

Según Mayo Clinic

Sentimientos de que eres un observador externo de tus pensamientos, sentimientos, tu cuerpo o partes del cuerpo.

Sensación de que eres como un robot o no tienes control del habla o de los movimientos

La sensación de que el cuerpo, las piernas o los brazos parecen distorsionados, agrandados o encogidos, o que la cabeza está envuelta en algodón

Entumecimiento emocional o físico de los sentidos o las respuestas al mundo que te rodea

Sensación de que los recuerdos carecen de emoción y que pueden o no ser tus propios recuerdos

Por qué sucede este problema

Los datos no están claros y depende de cada persona. Está causado sobre todo por sentimientos y emociones, como algo que el cerebro no puede resolver ni tampoco tolerar. Hay personas que no sufren de problemas mentales, pero tienen dolor de cabeza intenso y entonces pueden tener este trastorno.

Y como hemos establecido, es signo de otras enfermedades mentales, como una ansiedad crónica, una depresión o sufrir una adicción.

¿Tiene tratamiento?

Como otras enfermedades relacionadas con la mente, hay que tratarlo en base a profesionales como los psicólogos y psiquiatras, y siempre se establece según la causa de cada uno.

Para esto hay que averiguar qué vivencia traumática puede tener el afectado y actuar allí. Se emplean desde medicamentos a terapias más o menos largos que se basan en la meditación y en tratar de resolver el problema de base.