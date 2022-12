Piernas de fresa: la señal de que algo no va bien en tu cuerpo

Fact checked

La aparición de puntos negros en alguna parte del cuerpo suele parecer por diversos problemas, y no solamente estéticos, pero no podemos obviarlo. Muchas veces la presencia de estas anomalías, como las piernas de fresa, advierte de que algo no está funcionando como debería.

En efecto, estamos hablando de los mismos puntos negros que son comunes en la cara pero, en este caso, en las piernas. Más allá de la incomodidad que pueda causar su aspecto en la intimidad, es mejor abordar la problemática e intentar resolverla pronto.

¿Por qué se producen las piernas de fresa?

Estos puntos negros en las piernas son la consecuencia directa de la acumulación de desechos del organismo en zonas muy específicas. Están compuestos de elementos como grasa, bacterias y células muertas que, al concentrarse, ofrecen esa imagen tan desagradable.

En general, dichos desechos se reúnen en los poros o folículos capilares, que se tapan y sufren inconvenientes para realizar sus tareas. Puede que quieras quitarlos, pero esa no es la forma en la que deben ser eliminados porque es muy peligrosa. Básicamente, corres el riesgo de lesionar la piel y dejar una cicatriz para siempre o, peor aún, de infectarte y entonces empeorar este trastorno.

¿Cómo tratar este problema?

La primera recomendación es consultar a un dermatólogo para que estudie tu caso y ratifique el diagnóstico, descartando otros problemas. Una vez confirmado buscará el origen del mismo, que puede estar dado por un peso inadecuado, el consumo de ciertos medicamentos, técnicas de depilación que provocan daño y otras explicaciones, y así iniciar la recuperación por todos los medios posibles.

Remedios caseros para las piernas de fresa

También hay algunos remedios caseros para curar las piernas de fresa, deshaciéndote de los puntos con productos caseros.

Agua y bicarbonato de sodio

Por sus propiedades antibacterianas y astringentes, el bicarbonato de sodio es efectivo en el tratamiento de los desequilibrios de la piel. Hacerte una exfoliación con un poco de agua y bicarbonato, tres cucharadas por cada taza de líquido, es un remedio muy interesante.

Crema de pimienta negra

Otra cura para las piernas de fresa es la crema de pimienta negra, que puedes preparar con 10 gramos molidos en 10 ml de agua. Mezclando todo obtienes una pasta que debes aplicar en la región comprometida, masajeando para que penetre en el cuerpo.

Con un estilo de vida más saludable y estos trucos que acabamos de enseñarte, acabarás con los puntos negros.