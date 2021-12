Con la variante delta todavía pululando y la ómicron como amenaza mayor en este mes, muchos se preguntan si te puedes contagiar de dos variantes de coronavirus a la misma vez. De hecho, ambas son variantes de preocupación por la OMS, por Europa y por el Ministerio de Sanidad si bien parece que la segunda está desplazando a la primera.

No es extraño pensar en ello, puesto que son dos las que circulan en este momento y según se publicó en The Conversation, expertos en Brasil dieron a conocer en marzo de 2021 que dos personas fueron infectadas simultáneamente con dos variantes diferentes, si bien no hubo gran gravedad y los pacientes se recuperaron sin tener que ir al hospital.

También en Tailandia se publicó que en Bangkok había siete casos sospechosos de infección a la vez con las variantes Alfa y Delta. Pero no hay demasiado información sobre ello.

¿Te puedes contagiar de dos variantes de coronavirus a la vez?

La respuesta parece ser que sí, aunque no se haya escrito mucho sobre el tema porque las variantes son algo nuevo y hay casos pero no demasiados. Pues en marzo también ello afectó a una mujer belga , de 90 años, que al parecer, murió por haber tenido dos variantes al mismo tiempo. Si bien hay que remarcar que no había sido vacunada.

La BBC explica que existe una coinfección que genera preocupación y hay un proceso de recombinación que explica que cuando dos virus infectan la misma célula, pueden intercambiar gran parte de sus genomas entre sí y crear secuencias completamente nuevas. Este es un fenómeno conocido en los virus de ARN. Si una persona está infectada con varias variantes, si se replican en diferentes partes del cuerpo, no interactuarán entre sí.

De momento no se conocen muchos casos sobre ello pero es posible. Los científicos especifican que, en el caso de que hubiera de infectados de dos variantes a la vez, se sabría ya tal como va evolucionando esta enfermedad.

Ómicron en el punto de mira

Sea como sea, ahora es la variante ómicron la que está en el punto de mira porque parece que su contagio es realmente importante y las reinfecciones también. En ciertas comunidades empiezan a ver tensiones en los hospitales y se auguran nuevos contagios en breve. Además se ha demostrado que las vacunas actuales protegen mucho menos ante esta vacuna y los científicos piden más medidas, y especialmente terceras dosis.