El doctor Marcos López-Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología analiza la nueva variante Ómicron y explica qué cambios conviene hacer en estrategias actuales de salud pública para controlar esta situación, así como los próximos pasos a seguir. Ante todo, López-Hoyos insiste en que «lo importante es que sigamos siendo precavidos y respetando las normas de salud pública».

PREGUNTA.- La aparición de nuevas variantes del virus, como omicron, es exactamente lo que advirtieron ustedes los especialistas que pasaría si se dejaba al virus circular, que vuelve a provocar brotes pero esta vez viene «aprendido» ¿verdad?

RESPUESTA.- Ómicron y otras variantes pueden seguir apareciendo si no se consiguen tasas de vacunación elevadas en la población mundial. Esta variante en particular se está estudiando ahora mismo, no sabemos hasta qué punto será grave porque hay pocos casos descritos (en la bibliografía científica). No parece asociarse a mayor gravedad, aunque sí acumula mutaciones numerosas que lo hacen más infectivo. Es lo que ha hecho que los países hayan adoptado medidas rápidamente, que es lo mejor que se puede hacer.

P.- ¿Cuáles serían los cambios más eficaces en las actuales estrategias de salud pública para controlar la situación en la medida de lo posible?

R.- Además de poner en marcha campañas de vacunación en todos los países del mundo, mantener tanto la vigilancia estrecha de los contagios como las medidas que no son farmacológicas. Debemos ser conscientes de que estar vacunados no significa que dejemos de contraer el virus y que podamos contagiárselo a otras personas. Hay que seguir prestando atención a la necesidad de mantener los espacios bien ventilados, emplear las mascarillas, identificar los focos, rastrear a conciencia los casos y no hacernos trampas al solitario. Tenemos que seguir teniendo mucho cuidado porque existe la posibilidad de que exista un número elevado de contagiados asintomáticos. El virus no se ha ido. Está aquí.

P.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tenido altibajos en la respuesta a la pandemia ¿Cómo valora el trabajo del grupo técnico asesor sobre la evolución del virus de la OMS (TAG-VE)?

R.- Creo que están llevando a cabo un buen trabajo. Están emitiendo buenos mensajes y su seguimiento de la evolución de la pandemia es correcto. En un mes han actuado frente a esta variante y eso ha permitido que los países reaccionen de forma ágil. Se ve que están encima.

P.-¿Cuáles serían los próximos pasos que habría que dar, o qué podemos esperar?

R.- Las compañías que han desarrollado vacunas de ARNm irán adaptando las versiones disponibles para contar con otras que, en caso de que una variante escape a la protección que proporcionan, recuperen esa capacidad.

P.- ¿Por qué la alarma asociada a la variante Ómicron en particular?

R.- Aunque es pronto para decir nada con certeza científica, el motivo es que esta variante puede generar una situación similar a la que en su momento provocó la variante delta. No obstante, a nivel práctico y en cuanto a sus características específicas hay que dar tiempo al tiempo. Los registros de pacientes nos darán las evidencias que necesitamos. Es algo que no puede precipitarse. Lo importante es que sigamos siendo precavidos y respetando las normas de salud pública.