Tras la quinta llega la sexta. Y aunque no nos gustaría, parece que ya hay expertos que creen que no queda tanto para una sexta ola de la Covid-19. Así lo cree la viróloga del CSIC, Margarita del Val. ¿Cuándo llegará?

En una entrevista Al Rojo Vivo, de La Sexta, la experta cree que las oleadas van a seguir. En cuanto entre un poco de fresco por las noches, vamos a empezar a meternos en interiores y llegará una nueva a finales de septiembre.

Y es entonces cuando los contagios pueden ir a más. De hecho, del Val hace memoria y nos recuerda que esto ya tuvo lugar el pasado año.

Menor mortalidad

La quinta ola no era esperada. Las vacunaciones dieron algo de esperanza para acabar ya con este virus, pero como muta, la variante Delta dio sorpresas y España se vio sumergida en una nueva ola con hospitalizaciones y mayor número de contagios.

En este caso, Margarita del Val es de la opinión que en esta sexta ola la mortalidad será menor y en un número indeterminado de casos.

Aunque haya casi un 80% de la población española vacunada, sabemos que igualmente éstos pueden contagiar y también contagiarse, aunque es cierto que hay mayor protección. Según la viróloga, el problema puede venir porque habrá más casos asintomáticos y nos podemos infectar, a pesar de las vacunas, sin darnos cuenta.

La experta cree que nos vamos a infectar todos antes o después, seguro. Por esto sigue lanzando un llamamiento a la población para que todos se vacunen porque es la única forma de protegerse actualmente.

Sobre la vacunación y lo que pronuncia el presidente del Gobierno y Sanidad sobre llegar al 90% de población con la pauta completa, la experta cree que todo ello llegará cuando toda la población vacunable se vacune.

Respecto a 10% restante de personas, del Val opina que son los menores de 12 años. Pues comenta que todavía no hay vacuna disponible. Es verdad que se realizan ensayos y determinadas comunidades ya se han planteado vacunar a los niños hasta 12 años, pero lo cierto es que los médicos no se ponen de acuerdo todavía sobre si este flujo de población debe vacunarse o no.

En todo caso, si hay sexta ola no queda definida como será, porque la quinta vino algo “inesperada” y entonces va a coincidir con la vuelta al colegio. Por lo que las medidas deben seguir.